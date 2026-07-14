El nombre de futbolista Kylian Mbappé se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su participación en el Mundial 2026 con la Selección de Francia, sino también, por los rumores que se han circulado en redes acerca de la reconocida actriz que sería su pareja.

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¿Quién es la famosa actriz que sería la pareja de Kylian Mbappé?

La mujer que sería la novia de Kylian Mbappé es una reconocida actriz llamada: Ester Expósito, quien ha tenido la oportunidad de participaren varias producciones internacionales.

En la actualidad, Ester Expósito cuenta con más de 24 millones de seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que ha tenido la oportunidad en cautivar no solo con su belleza, sino también, por ser una destacada actriz y modelo más destacadas de España por su gran habilidad en el campo artístico.

¿A qué se dedica Ester Expósito? | AFP: Loic Venance

¿Cómo surgieron los rumores de que Ester Expósito tendría una relación con Kylian Mbappé?

Recordemos que hace varios meses, Ester Expósito y Kylian Mbappé captaron la atención mediática por varias fotografías que salieron a la luz en las redes sociales, en las que fueron captados en las calles de París.

Así también, fueron vistos en las calles de Madrid, España, generando una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al ser vistos en reiteradas ocasiones.

Aunque por el momento ambas celebridades no han confirmado públicamente sostener una relación sentimental, los internautas se han sorprendido con todos los detalles compartidos frente a tener una relación.

Ella es la mujer que sería novia del delantero Kilyan Mbappé'. | AFP: Frank Fife

Desde luego, los internautas han desatado todo tipo de opiniones en las redes sociales porque Ester no ha sido vista en los partidos del Mundial 2026, pues, los internautas han generado una gran variedad de opiniones en las redes sociales.

¿Cómo ha sido la participación de Kylian Mbappé en el Mundial 2026?

Cabe destacar que Kilyan Mbappé ha generado una gran variedad de opiniones en las distintas plataformas digitales por su participación en el Mundial 2026.

Desde luego, Kilyan Mbappé se ha convertido en uno de los futbolistas que más cantidad de goles ha anotado con la Selección de Francia durante el torneo futbolístico.