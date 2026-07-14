Comenzaron las Semifinales del Mundial 2026 y la Selección de Francia quedó eliminada con un resultado de 2-0 al perder con el equipo de España, desatando todo tipo de reacciones en las redes sociales por los hinchas del fútbol.

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¿Qué reacciones se han compartido en redes por la eliminación de Francia del Mundial 2026?

En medio de la derrota de Francia, los internautas dejaron todo tipo de reacciones, unas nostálgicas y otras acerca del inesperado resultado en el que terminó el partido.

Estas reacciones dejó en redes la eliminación de Francia. | AFP: Charly Traballeau

Una de las reacciones que más comentarios ha dejado en las redes sociales, se trata acerca de reacción de un niño del equipo francés, quien se quebró en llanto por la derrota de su país.

Así también, los internautas dejaron todo tipo de comentarios en las redes sociales acerca de la eliminación del equipo francés, pues se convirtió en uno de los preferidos por parte de los hinchas del fútbol.

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¿Cuál fue la reacción de Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia en el Mundial 2026?

Los internautas han dejado todo tipo de reacciones a través de las distintas plataformas digitales por la nostálgica reacción que dejó Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia del Mundial 2026.

El inesperado resultado con el que Francia quedó eliminada del Mundial 2026. | AFP: Franck Fife

De este modo, los internautas han compartido todo tipo de opiniones en las redes sociales por la reacción que dejó Mbappé por la derrota de su equipo.

¿Cuál será el próximo rival de España en la final del Mundial 2026?

En medio de la clasificación de la Selección de España en el Mundial 2026, los internautas han generado todo tipo de opiniones en las redes sociales acerca de cuál será su próximo rival en la final.

Por ello, el próximo rival con el que se enfrentaría la Selección de España sería con el ganador de la segunda semifinal, pues está entre los equipos de Argentina e Inglaterra.

El equipo con el que se enfrentará la Selección de España está entre Inglaterra y Argentina y el partido se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de junio en el horario de las 2:00 p.m., a través de la pantalla del Canal RCN.

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