El futbolista Mbappé quedó por fuera de la final del Mundial 2026 después de perder su enfrentamiento contra la Selección de España en la semifinal.

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¿Cómo estuvo el partido de Francia versus España en el Mundial 2026?

España se mostró superior a Francia luego de llevarse el triunfo con un resultado 2-0 en la semifinal de la Copa Mundo.

El partido se llevó a cabo en el Estadio Dallas, ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos.

Los responsables de los goles fueron los jugadores Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

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¿Cómo reaccionó Mbappé tras quedar por fuera de la final del Mundial 2026?

El futbolista se mostró, aparentemente bastante molesto al principio, y un poco ansioso, para luego dejarse contagiar por algunas lágrimas y la nostalgia al no poder llegar a la final de la competencia.

En medio de la cancha no pudo contenerse y posteriormente salió aplaudiendo y agradeciendo a toda su fanaticada por el apoyo.

Mientras España celebraba su paso a la final del Mundial 2026, Mbappé continuó su camino al camerino.

Cabe recordar que, España se jugará la final del Mundial este 19 de julio, con quien gane entre Inglaterra y Argentina, cuya semifinal se llevará a cabo este miércoles 15 de julio en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, Estados Unidos.

Es importante señalar que, esta final contará con shows especiales de Shakira, Justin Bieber, Madonna y los BTS, que puedes ver por el Canal RCN.

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¿Mbappé volverá a jugar en el Mundial 2026?

El jugador seguirá en competencia, pero esta vez su lucha será por la búsqueda del tercer lugar.

Por ahora, sus fanáticos están a la espera de cómo será su desempeño en este partido, pues durante su enfrentamiento contra España fue bastante cuestionado y criticado, debido a que para muchos no resaltó su talento y no estuvo a la altura de lo que significa una semifinal de un Mundial.

Si bien, muchos lo siguen juzgando, otros no han parado de defenderlo y apoyarlo, tal y como lo hace su actual pareja, la actriz Ester Expósito, quien se ha mostrado a su lado en esta competencia.