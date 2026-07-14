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Así reaccionó Mbappé, de Francia, tras quedar por fuera de la final del Mundial 2026

Mbappé quedó por fuera de la final del Mundial luego de perder contra España en la semifinal.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
mabappe pierde contra españa
Mbappé pierde contra España en el Mundial 2026/AFP: Franck Fife

El futbolista Mbappé quedó por fuera de la final del Mundial 2026 después de perder su enfrentamiento contra la Selección de España en la semifinal.

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¿Cómo estuvo el partido de Francia versus España en el Mundial 2026?

España se mostró superior a Francia luego de llevarse el triunfo con un resultado 2-0 en la semifinal de la Copa Mundo.

El partido se llevó a cabo en el Estadio Dallas, ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos.

Los responsables de los goles fueron los jugadores Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

mbappe eliminado del mundial

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¿Cómo reaccionó Mbappé tras quedar por fuera de la final del Mundial 2026?

El futbolista se mostró, aparentemente bastante molesto al principio, y un poco ansioso, para luego dejarse contagiar por algunas lágrimas y la nostalgia al no poder llegar a la final de la competencia.

mbappe por fuera de la final del mundial 2026

En medio de la cancha no pudo contenerse y posteriormente salió aplaudiendo y agradeciendo a toda su fanaticada por el apoyo.

Mientras España celebraba su paso a la final del Mundial 2026, Mbappé continuó su camino al camerino.

Cabe recordar que, España se jugará la final del Mundial este 19 de julio, con quien gane entre Inglaterra y Argentina, cuya semifinal se llevará a cabo este miércoles 15 de julio en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, Estados Unidos.

Es importante señalar que, esta final contará con shows especiales de Shakira, Justin Bieber, Madonna y los BTS, que puedes ver por el Canal RCN.

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¿Mbappé volverá a jugar en el Mundial 2026?

El jugador seguirá en competencia, pero esta vez su lucha será por la búsqueda del tercer lugar.

Por ahora, sus fanáticos están a la espera de cómo será su desempeño en este partido, pues durante su enfrentamiento contra España fue bastante cuestionado y criticado, debido a que para muchos no resaltó su talento y no estuvo a la altura de lo que significa una semifinal de un Mundial.

Si bien, muchos lo siguen juzgando, otros no han parado de defenderlo y apoyarlo, tal y como lo hace su actual pareja, la actriz Ester Expósito, quien se ha mostrado a su lado en esta competencia.

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