Kylian Mbappé causó revuelo tras controversial gesto con arquero español: esto sucedió

Tal y como se tenía previsto, este martes 14 de julio se disputó el primer partido de la semifinal del Mundial 2026, un compromiso en el que se enfrentaron dos selecciones europeas, pero en donde España logró derrotar a su rival y consiguió quedarse con el pase directo a la final de esta edición del torneo.

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¿Cuál fue el polémico gesto de Kylian Mbappé con el arquero de España? Esto sucedió

En medio del compromiso en el que se disputó el cupo para el primer finalista de la Copa, hubo una situación que no pasó desapercibida en el terreno de juego, y es que justo minutos antes de que el partido terminara, Kylian Mbappé protagonizó un álgido momento con el arquero del equipo español.

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De acuerdo con las imágenes que ya le dan la vuelta al mundo, se puede observar el momento exacto, en el que el 10 del equipo francés decide sorpresivamente irse en contra de Unai Simón, quien se disponía a tomar el balón con sus manos y de repente recibió un fuerte g0lpe por parte del jugador del equipo rival.

En los videos que han despertado consternación en redes, también se aprecia la reacción del portero, quien a través de sus gestos no disimula el dolor que representó la reacción de Mbapppé, quien habría actuado de esta manera al ver que se agotaba el tiempo para lograr anotar goles.

El polémico gesto de Mbappé contra el arquero de Francia. | AFP: Charly Traballeau

¿Kylian Mbappé g0lpeó al arquero de España? Esto sucedió

Como era de esperarse, la reacción del delantero durante el compromiso, generó una ola de rechazo por parte de los hinchas, quienes cuestionaron su actitud y se mostraron en desacuerdo con su actitud.

"Siempre dije la arrogancia no llega a ningún lado", "Verlo perder a Kiki no tiene precio", "Qué anti fútbol esa acción", "Ahí está su ídolo madridista", "¿Ahora ya no se burla?", "Jajajaja chao crack anda con tu soberbia", "Este partido es el karma de Mbappé", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe señalar que, Francia se despidió del sueño de llegar a la final del Mundial luego de que España lograra anotar dos goles en su contra y asegurara su posición.