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Karina García hizo inesperada confesión sobre su embarazo: ¿cuál será el nombre de su bebé?

Karina García sobre el género de su bebé y cómo avanza la búsqueda de su nombre.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García reveló lo que más la desespera de su embarazo
Karina García sorprendió con una confesión sobre su embarazo. (Foto: Canal RCN y Freepik)

Karina Garcíasorprendió al compartir con sus millones de seguidores nuevos detalles sobre el embarazo que vive junto al cantante de trap Kris R.

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¿Qué reveló Karina García sobre el embarazo de su bebé?

La creadora de contenido paisa habló de cómo ha sido esta etapa y confesó que hay un aspecto que la tiene muy emocionada e impaciente mientras espera la llegada de su tercer hijo.

A través de sus redes sociales, Karina García contó que, por ahora, todavía no conoce el género de su bebé.

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Karina explicó que esta es una experiencia completamente diferente para ella y que la incertidumbre la ha llevado a imaginar constantemente cómo será el nuevo integrante de su familia.

Karina García habló sin filtros sobre su embarazo con Kris R y sorprendió a sus seguidores

En una imagen que compartió en las historias de Instagram, la paisa expresó la emoción que siente por este momento.

"Es la primera vez que no sé el s3x0 de mi bebé y por eso el motivo de mi intensidad. Todos los días me pregunto qué será, cómo será, cómo serán sus manitas, su carita, niño o niña. Ya quiero comprarle sus cositas, decorarle el cuarto y buscar un nombre bien hermoso".

¿Cuándo anunciará Karina García el género de su bebé?

Además, agregó que constantemente piensa en la posibilidad de recibir a un niño o una niña y aseguró: "Mi hombrecito, mi mujercita, azul o rosadito. Ya quiero que sea agosto, ya me está dando como desespero".

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Aunque se desconoce qué pasará en esta fecha en especifica que compartió Karina si dejo a muchos de sus seguidores expectantes por saber si hará una revelación de género o se trata de un cita para conocer finalmente qué género es el bebé que viene en camino.

Karina García contó el difícil momento que vivió durante su tercer embarazo

El pasado 24 de junio, Karina García confirmó públicamente que está esperando un bebé junto a Kris R. La noticia fue compartida por la creadora de contenido a través de sus redes sociales, donde mostró la felicidad que vive junto al cantante.

La relación entre Karina García y Kris R. se hizo pública a comienzos de este año, luego de que ambos aparecieran juntos en varios videos que se viralizaron durante un concierto de Bad Bunny.

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