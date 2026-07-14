Pipe Bueno hizo un angustioso llamado y ofreció recompensa tras sufrir una inesperada pérdida

Pipe Bueno preocupó a sus seguidores luego de compartir un mensaje en sus redes sociales en el que contó que sufrió una pérdida durante uno de sus recientes viajes.

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¿Qué fue lo que perdió Pipe Bueno durante su viaje?

El cantante de música popular reveló que extravió su billetera y aprovechó para pedir ayuda a quienes puedan tener información sobre su paradero.

A través de las historias de Instagram, Pipe Bueno publicó un video en el que contó que estaba muy preocupado y triste porque no encontraba su billetera.

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En la grabación explicó que este objeto tiene un gran valor para él, ya que allí guarda varios de sus documentos y pertenencias personales.

El artista aseguró que dentro de la billetera se encuentran su cédula, pase y otros artículos personales, por lo que hizo un llamado a sus seguidores para que, en caso de encontrarla, se comuniquen con él.

Pipe Bueno mostró cómo es la billetera que perdió y ofreció recompensa. (Foto: Canal RCN)

Además, indicó que ofrecerá una buena recompensa a la persona que se la devuelva.

Pipe Bueno expresó la importancia que tiene ese objeto para él y aseguró que en esa billetera guarda "casi que media vida".

También pidió a quienes puedan tener información que le ayuden a recuperarla y reiteró el mensaje con un "favor, devuélvanla".

¿Cómo es la billetera que busca Pipe Bueno que extravió?

El cantante también contó que durante el fin de semana viajó de Orlando a Bogotá y posteriormente a Quito. Según explicó, cree que la billetera pudo haberse quedado en alguno de esos vuelos.

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En otra de sus historias de Instagram, Pipe Bueno compartió una fotografía de la billetera para facilitar su identificación.

Pipe Bueno mostró cómo es la billetera que perdió y ofreció recompensa. (Foto: AFP)

En la imagen se aprecia que es de color azul, pertenece a una reconocida marca de lujo y tiene un diseño de cuadros.

Finalmente, Pipe Bueno pidió a quienes tengan cualquier información sobre la billetera que le escriban por mensaje interno a través de sus redes sociales.

El cantante reiteró que entregará una recompensa a la persona que contribuya a recuperar el objeto, debido a la importancia que tienen los documentos y pertenencias que guarda en su interior.