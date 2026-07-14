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Fredy Guarín hizo una dolorosa confesión tras la muerte del jugador de Sudáfrica, Jayden Adams

El exjugador compartió emotivo mensaje para la familia de Jayden Adams y habló sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Fredy Guarín envía mensaje a la familia de Jayden Adams.
Fredy Guarín compartió un emotivo mensaje para la familia de Jayden Adam. (Fotos: Canal RCN y AFP)

Fredy Guaríncompartió emotivo mensaje en sus redes sociales luego de conocerse la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, quien falleció tras la participación de su selección en el Mundial 2026.

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¿Qué mensaje envió Fredy Guarín a la familia de Jayden Adams?

El exjugador de la Selección Colombia aprovechó el momento para enviar unas palabras de apoyo a la familia del deportista y hablar sobre la importancia de la salud mental.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Fredy Guarín expresó la tristeza que sintió al conocer la muerte de Jayden Adams, futbolista sudafricano de 25 años.

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El exfutbolista dedicó unas palabras a los familiares, amigos y personas cercanas al jugador.

Sin dudarlo, Guarín manifestó: "Mucha fortaleza en este momento tan difícil a todos sus allegados y a todas las personas cercanas a él en el fútbol".

Andreina Fiallo compartió una romántica foto con Fredy Guarín y él reaccionó en redes

El exfutbolista también aprovechó la publicación para hablar sobre la importancia de prestar atención a la salud mental, especialmente dentro del deporte, donde aseguró que muchas veces existen procesos personales que no son visibles para los demás.

¿Qué confesión hizo Fredy Guarín sobre su salud mental?

Fredy Guarín hizo una revelación sobre una de las etapas más difíciles de su vida.

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El exjugador de la Selección Colombia confesó que en el pasado intentó qu1tars3 la vida en tres oportunidades, en el que dijo que no quería entrar en detalles.

Guarín explicó que decidió compartir su experiencia porque entiende los pensamientos y sentimientos que pueden atravesar las personas que viven situaciones similares.

Por esa razón, envió un mensaje dirigido a quienes actualmente enfrentan momentos difíciles.

Al finalizar el video expresó: "Te abrazo, no estás solo ni sola".

El pasado sábado 11 de julio, el mundo del deporte se vistió de luto tras el fallecimiento del futbolista Jayden Adams, esta noticia conmocionó al mundo del deporte pues su fallecimiento se dio días después de su participación en el Mundial 2026.

Jayden Adams durante un partido del Grupo F de la Copa Mundial 2026

El mediocampista sudafricano, de 25 años, falleció poco tiempo después de regresar a su país y se presume que fue por temas de salud mental, según confirmó el Ministerio de Deportes de Sudáfrica y el Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU).

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