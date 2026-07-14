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Hallan sin vida a reconocido bailarín de Rauw Alejandro y Rosalía; "en una estación de tren"

El bailarín Michael-Anthony Leones Espino también conocido como "Mykee" fue visto por última vez el domingo 12 de julio en Miami.

SuperLike Por: Laura Pineda
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El bailarín Michael-Anthony Leones Espino también conocido como "Mykee" fue visto por última vez el 12 de julio en Miami (Foto por Freepik).

El reconocido bailarín, Michael-Anthony Leones Espino, se reportó como desaparecido por las autoridades locales inicialmente. Sin embargo, la policía confirmó su fallecimiento en la mañana del 14 de julio a sus 28 años.

Michael-Anthony Leones Espino fue reportado como desaparecido inicialmente por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (Foto por Freepik).

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¿Quién era el reconocido bailarín, Mykee, que trabajó con Rauw Alejandro y Rosalía?

Michael-Anthony Leones Espino también conocido con su nombre artístico "Mykee" fue un bailarín estadounidense que se destacó por ser partícipe de grandes producciones y ser bailarín de apoyo de grandes artistas.

Mykee acompañó a Rauw Alejandro en varias de sus giras como en ‘Cosa Nuestra’ que terminó en noviembre de 2025 y estuvo presente en su gira ‘Saturno’ y ‘Vice Versa’. De igual manera apareció junto al cantante en el video musical de la canción ‘Touching the Sky’ en 2024 y ‘Detective’ en 2019.

El bailarín también trabajó con Rosalía como se logra evidenciar en sus publicaciones compartidas en redes sociales a finales de 2022 y enero de 2023 en las que aparece junto a la cantante española en la gira ‘Motomami World Tour’. También participó en el video de ‘Despechá’ y la acompañó en el espectáculo de Savage X Fenty Show Vol.2.

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Michael-Anthony Leones Espino es recordado por ser bailarín de apoyo de grandes cantantes como Rauw Alejandro y Rosalía (Foto por Freepik).

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¿Cómo falleció el reconocido bailarín, Mykee, que trabajó con Rauw Alejandro y Rosalía?

De acuerdo con La Oficina del Sheriff de Miami-Dade, el bailarín se encontraba desaparecido desde el lunes 13 de julio. Los sheriffs compartieron un volante en el que se describían las características del artista, y se les advertía a las personas que “actuaran con extrema precaución al hacer contacto con la persona desaparecida”.

La policía informó que el artista había sido visto por última vez el domingo 12 de julio al mediodía cuando salía del bloque ubicado en la cuadra 14200 de Southwest 161st Court en Miami, Florida.

Sin embargo, al día siguiente las autoridades confirmaron su fallecimiento tras encontrarlo sin vida, en las horas de la mañana, cerca de las vías de tren entre las calles 162 y la 138 del suroeste. Actualmente se encuentran investigando el suceso y las causas de su muerte.

¿Qué dijo Rauw Alejandro tras el fallecimiento del reconocido bailarín Mykee?

El cantante se pronunció en sus historias de Instagram e indicó que lamentaba profundamente los hechos y destacó que fue un privilegio trabajar con él.

Ocho años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, y un honor haberte conocido en esta vida.

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