Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Falleció reconocida actriz quien dejó gran legado en la televisión: con dolorosa foto se confirmó

La televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de famosa actriz de manera inesperada en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Falleció reconocida actriz quien dejó gran legado en la televisión: con dolorosa foto se confirmó
¿Quién fue la reconocida actriz que falleció? | Foto: Freepik

El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida actriz, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de los internautas tras confirmarse el doloroso fallecimiento de la intérprete, quien tuvo la oportunidad de participar en varias producciones a lo largo de su carrera.

Artículos relacionados

¿Cómo se confirmó el fallecimiento de la reconocida actriz?

El nombre de Ascen López se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Falleció reconocida actriz quien dejó gran legado en la televisión: con dolorosa foto se confirmó
Así se confirmó el fallecimiento de Ascen López. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido por parte de AISGE (Artistas Intérpretes, Entidad de Derechos de Propiedad Intelectual) y por parte de Lucía Álvarez, una de sus allegadas, quienes revelaron a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 22 mil seguidores, en la que expresaron las siguientes palabras:

“Qué bello es vivir. Era tu frase. Y te nos has ido como del rayo. Fue un lujo trabajar contigo y compartirte. Siempre sonriendo, siempre positiva, siempre haciendo las cosas fáciles. No sabes lo que siento tu partida”, dice el comunicado.

Por el momento, se desconoce la razón por la que falleció la actriz Ascen López, sin embargo, los internautas han recordado el gran legado que dejó a lo largo de su trayectoria profesional.

¿En qué producciones participó la actriz Ascen López?

Sin duda, una de las figuras más representativas de la televisión española, fue Ascen López, quien participó en varias producciones en las que demostró su gran habilidad en el campo artístico.

Falleció reconocida actriz quien dejó gran legado en la televisión: con dolorosa foto se confirmó
¿Cuál fue el importante legado que dejó Ascen López? | Foto: Freepik

Entre las más destacadas en las que Ascen López adquirió gran viralidad fue en: muertos S.L, Machos Alfa, El Inmortal y Sentimos las molestias.

Artículos relacionados

Así también, otras figuras que hacen parte del entretenimiento internacional han dejado una ola de comentarios en sus redes al confirmarse la muerte de la actriz, quien se destacó por ser una de las celebridades más destacadas en lo que dejó en su carrera, pues, falleció a los 69 años.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Copa del Mundo. Copa Mundial

¡Es oficial! La FIFA confirmó las sedes del Mundial 2030: será en tres continentes

La FIFA se pronunció recientemente y confirmó en dónde se llevará a cabo el Mundial 2030 tras cumplirse 100 años del torneo.

Tom Cruise asombra con su impactante transformación física: ¡Luce irreconocible! Talento internacional

Tom Cruise asombra con su impactante transformación física: ¡Luce irreconocible!

El actor Tom Cruise desata opiniones en redes por su sorprendente transformación física en la que luce completamente distinto.

Esto fue lo que Jude Bellingham le dijo a Haaland tras la eliminación de Noruega Mundial de fútbol

Jude Bellingham confiesa qué le dijo a Haaland tras la eliminación de Noruega del Mundial

Jude Bellingham rompe el silencio y habla sobre Haaland, confesando lo que le dijo tras eliminar a Noruega del Mundial.

Lo más superlike

Luto Talento internacional

Hallan sin vida a reconocido bailarín de Rauw Alejandro y Rosalía; "en una estación de tren"

El bailarín Michael-Anthony Leones Espino también conocido como "Mykee" fue visto por última vez el domingo 12 de julio en Miami.

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Luto en la actuación: falleció reconocida celebridad tras un derrame cerebral: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció la mamá de reconocido músico; tenía 102 años, así fue su emotiva despedida

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada