El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida actriz, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de los internautas tras confirmarse el doloroso fallecimiento de la intérprete, quien tuvo la oportunidad de participar en varias producciones a lo largo de su carrera.

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¿Cómo se confirmó el fallecimiento de la reconocida actriz?

El nombre de Ascen López se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de Ascen López. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido por parte de AISGE (Artistas Intérpretes, Entidad de Derechos de Propiedad Intelectual) y por parte de Lucía Álvarez, una de sus allegadas, quienes revelaron a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 22 mil seguidores, en la que expresaron las siguientes palabras:

“Qué bello es vivir. Era tu frase. Y te nos has ido como del rayo. Fue un lujo trabajar contigo y compartirte. Siempre sonriendo, siempre positiva, siempre haciendo las cosas fáciles. No sabes lo que siento tu partida”, dice el comunicado.

Por el momento, se desconoce la razón por la que falleció la actriz Ascen López, sin embargo, los internautas han recordado el gran legado que dejó a lo largo de su trayectoria profesional.

¿En qué producciones participó la actriz Ascen López?

Sin duda, una de las figuras más representativas de la televisión española, fue Ascen López, quien participó en varias producciones en las que demostró su gran habilidad en el campo artístico.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Ascen López? | Foto: Freepik

Entre las más destacadas en las que Ascen López adquirió gran viralidad fue en: muertos S.L, Machos Alfa, El Inmortal y Sentimos las molestias.

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Así también, otras figuras que hacen parte del entretenimiento internacional han dejado una ola de comentarios en sus redes al confirmarse la muerte de la actriz, quien se destacó por ser una de las celebridades más destacadas en lo que dejó en su carrera, pues, falleció a los 69 años.