Desde que inició el Mundial 2026, los hinchas del fútbol han generado todo tipo de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por el paso de la Selección Colombia, la cual llegó a octavos de final al ser eliminada con Suiza en la tanda de penaltis.

Por esta razón, los internautas han compartido todo tipo de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por la posición en la que quedó la tricolor en el Mundial 2026, siendo una de las selecciones con gran hinchada.

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¿Cuál lugar ocupó la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Cabe destacar que la Selección Colombia tuvo solo una derrota en el Mundial 2026, pues, el único partido en el que perdió fue contra el equipo de Suiza durante los penaltis, pues, desde los octavos de final, solo clasifica aquel que obtenga un mayor puntaje.

Este fue el puntaje que obtuvo la tricolor en el Mundial 2026. | AFP: Patricia de Melo Moreina

De este modo, se conoció la posición en la que la tricolor quedó en el Mundial 2026, pues, quedó en el décimo puesto con un total de 11 puntos.

Con base en esto, los navegantes han desatado todo tipo de comentarios en las redes sobre la gran participación que tuvieron los futbolistas de la Selección Colombia, la cual obtuvo buenos resultados, a pesar de quedar eliminada del Mundial 2026.

Así le fue a la Selección Colombia en el Mundial 2026. | AFP: Melo Moreira

¿Cuáles equipos lideran las primeras posiciones hasta el momento en el Mundial 2026?

Tras conocerse la posición en la que quedó la tricolor en el Mundial 2026 al quedar en el décimo puesto, los internautas se sorprendieron al saber cuáles equipos lideran los primeros lugares.

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Por el momento, los equipos que clasificaron a las semifinales del Mundial 2026, se encuentran bajo la expectativa de aquel que se llevará la copa. De este modo, te contamos cuáles equipos ocupan los primeros lugares:

Francia ocupa el primer lugar con un total de 18 puntos.

Argentina está en el segundo puesto con 16 puntos.

España está en el tercer puesto con 16 puntos.

Inglaterra tiene un total de 16 puntos.

Por el momento, los internautas se encuentran bajo la expectativa acerca de cuál será el equipo que ocupará el primer lugar, pues será aquel que obtenga la clasificación en el Mundial 2026.

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