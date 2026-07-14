Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Este fue el lugar que ocupó la Selección Colombia en el Mundial 2026: ¿de qué puesto quedó?

Tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, este fue el lugar que ocupó, sorprendiendo con su puntaje.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Este fue el lugar que ocupó la Selección Colombia en el Mundial 2026: ¿de qué puesto quedó?
¿Cuál lugar ocupó la Selección Colombia en el Mundial 2026? | AFP: Luke Hales

Desde que inició el Mundial 2026, los hinchas del fútbol han generado todo tipo de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por el paso de la Selección Colombia, la cual llegó a octavos de final al ser eliminada con Suiza en la tanda de penaltis.

Por esta razón, los internautas han compartido todo tipo de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por la posición en la que quedó la tricolor en el Mundial 2026, siendo una de las selecciones con gran hinchada.

Artículos relacionados

¿Cuál lugar ocupó la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Cabe destacar que la Selección Colombia tuvo solo una derrota en el Mundial 2026, pues, el único partido en el que perdió fue contra el equipo de Suiza durante los penaltis, pues, desde los octavos de final, solo clasifica aquel que obtenga un mayor puntaje.

Este fue el lugar que ocupó la Selección Colombia en el Mundial 2026: ¿de qué puesto quedó?
Este fue el puntaje que obtuvo la tricolor en el Mundial 2026. | AFP: Patricia de Melo Moreina

De este modo, se conoció la posición en la que la tricolor quedó en el Mundial 2026, pues, quedó en el décimo puesto con un total de 11 puntos.

Con base en esto, los navegantes han desatado todo tipo de comentarios en las redes sobre la gran participación que tuvieron los futbolistas de la Selección Colombia, la cual obtuvo buenos resultados, a pesar de quedar eliminada del Mundial 2026.

Este fue el lugar que ocupó la Selección Colombia en el Mundial 2026: ¿de qué puesto quedó?
Así le fue a la Selección Colombia en el Mundial 2026. | AFP: Melo Moreira

¿Cuáles equipos lideran las primeras posiciones hasta el momento en el Mundial 2026?

Tras conocerse la posición en la que quedó la tricolor en el Mundial 2026 al quedar en el décimo puesto, los internautas se sorprendieron al saber cuáles equipos lideran los primeros lugares.

Artículos relacionados

Por el momento, los equipos que clasificaron a las semifinales del Mundial 2026, se encuentran bajo la expectativa de aquel que se llevará la copa. De este modo, te contamos cuáles equipos ocupan los primeros lugares:

  • Francia ocupa el primer lugar con un total de 18 puntos.
  • Argentina está en el segundo puesto con 16 puntos.
  • España está en el tercer puesto con 16 puntos.
  • Inglaterra tiene un total de 16 puntos.

Por el momento, los internautas se encuentran bajo la expectativa acerca de cuál será el equipo que ocupará el primer lugar, pues será aquel que obtenga la clasificación en el Mundial 2026.

¡No te pierdas los partidos del Mundial 2026 a través de la pantalla del Canal RCN!

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Copa del Mundo. Copa Mundial

¡Es oficial! La FIFA confirmó las sedes del Mundial 2030: será en tres continentes

La FIFA se pronunció recientemente y confirmó en dónde se llevará a cabo el Mundial 2030 tras cumplirse 100 años del torneo.

Tom Cruise asombra con su impactante transformación física: ¡Luce irreconocible! Talento internacional

Tom Cruise asombra con su impactante transformación física: ¡Luce irreconocible!

El actor Tom Cruise desata opiniones en redes por su sorprendente transformación física en la que luce completamente distinto.

Falleció reconocida actriz quien dejó gran legado en la televisión: con dolorosa foto se confirmó Talento internacional

Falleció reconocida actriz quien dejó gran legado en la televisión: con dolorosa foto se confirmó

La televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de famosa actriz de manera inesperada en las últimas horas.

Lo más superlike

Juliana Calderón mostró los regalos de Yina y un detalle sorprendió a todos Yina Calderón

Juliana Calderón mostró los regalos de Yina y un detalle sorprendió a todos: “Ni los ha destapado”

Juliana Calderón causó revuelo al presumir la gran cantidad de regalos que recibió Yina Calderón en su cumpleaños.

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Luto en la actuación: falleció reconocida celebridad tras un derrame cerebral: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció la mamá de reconocido músico; tenía 102 años, así fue su emotiva despedida

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada