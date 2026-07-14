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Alejandro Estrada reveló si ya recibió el premio de La casa de los famosos Colombia 3

Alejandro Estrada rompió el silencio y reveló si ya le pagaron el premio de La casa de los famosos 3.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Ya le pagaron? Alejandro Estrada respondió qué pasó con su premio de $400 millones
¿Ya le pagaron? Alejandro Estrada respondió qué pasó con su premio de $400 millones. (Foto Canal RCN).

A casi dos meses de la gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada aclaró si ya recibió el premio por su victoria, despejando una de las dudas más frecuentes entre sus seguidores. El actor explicó en qué estado se encuentra la entrega del dinero y dio detalles sobre este proceso tras convertirse en el tercer ganador del reality.

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¿Alejandro Estrada ya recibió el premio de La casa de los famosos?

Durante la mañana de este martes 14 de julio, Alejandro Estrada decidió responder algunas preguntas recibidas por medio de una reciente dinámica de preguntas y respuestas que realizó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores. Entre ellas, un usuario quiso saber si ya había recibido el premio que ganó en La casa de los famosos Colombia.

Alejandro Estrada rompió el silencio sobre el millonario premio que ganó en el reality
Alejandro Estrada rompió el silencio sobre el millonario premio que ganó en el reality. (Foto Canal RCN).

De esta manera, Alejandro Estrada resolvió una de las dudas que más tenían sus seguidores sobre el millonario premio que obtuvo tras quedarse con el primer lugar del reality.

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El actor confirmó que el proceso ya quedó completamente resuelto. "Sí, ya me lo entregaron. Gracias por tu interés, por tu pregunta; la verdad me han cumplido siempre con todo muy bien", respondió.

Con esto, Estrada dejó claro que el premio ya fue entregado y que no tuvo inconvenientes con el cumplimiento de la producción. Incluso, destacó que la organización respondió de manera oportuna con los compromisos adquiridos tras la final del programa, realizada el pasado 29 de mayo de 2026.

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¿Cuánto recibió Alejandro Estrada tras ganar La casa de los famosos Colombia?

El paso de Alejandro Estrada por La casa de los famosos Colombia 2026 terminó con una de las mayores recompensas del programa. El actor obtuvo un premio de 400 millones de pesos, se coronó como el ganador de la tercera temporada y protagonizó el tradicional cierre del reality al ser el encargado de apagar por última vez las luces de la casa de El Jefe.

De esta manera, su nombre quedó registrado junto al de Karen Sevillano y Andrés Altafulla, vencedores de las dos ediciones anteriores del formato, que regresará a la televisión colombiana en 2027 con una nueva temporada.

La respuesta de Alejandro Estrada sobre los $400 millones sorprendió a sus seguidores
La respuesta de Alejandro Estrada sobre los $400 millones sorprendió a sus seguidores. (Foto Canal RCN).
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