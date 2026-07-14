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Marilyn Patiño desempolvó fotografía de cómo lucía hace 20 años, ¿ha cambiado?

Así lucía Marilyn Patiño en su pasado tras una fotografía que sacó a la luz en sus redes, desatando múltiples opiniones en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Marilyn Patiño desempolvó fotografía de cómo lucía hace 20 años, ¿ha cambiado?
¿Cómo lucía Marilyn Patiño en su pasado? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, Marilyn Patiño ha desatado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al compartir una fotografía en sus redes acerca de cómo lucía hace veinte años.

Además, los internautas han generado una gran variedad de opiniones en las redes sociales acerca de los cambios que ha tenido Marilyn Patiño, sorprendiendo con su belleza a pesar de tener tres hijos en la actualidad.

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¿Cómo lucía Marilyn Patiño hace veinte años?

Cabe destacar que Marilyn Patiño se ha destacado no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino también, por ser creadora de contenido digital.

Marilyn Patiño desempolvó fotografía de cómo lucía hace 20 años, ¿ha cambiado?
Esta foto compartió Marilyn Patiño en su pasado. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Marilyn compartió recientemente una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, acerca de cómo lucía en su pasado, pues, reveló las siguientes palabras:

“Aquí una portada que me acaba de enviar mi amigo Mauricio Tellez de hace 20 años, exactamente y bueno solo ahora me pregunto: ¿dónde estará ese abrigo? ¿qué será de la vida de él? ¿Qué closet lo tendrá colgado?”, agregó Marilyn Patiño en la descripción de la publicación.

En la fotografía se evidencia que Marilyn no ha tenido tantos cambios, pues, sigue luciendo una gran figura y belleza, cautivando a sus seguidores a quienes mantiene informados por todo lo que hace en su vida cotidiana.

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Marilyn Patiño desempolvó fotografía de cómo lucía hace 20 años, ¿ha cambiado?
Así fue el shippeo de Marilyn Patiño y Renzo Meneses en su pasado. | Foto: Canal RCN

Recordemos que cuando Marilyn Patiño quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia, los internautas se sorprendieron al ver que fue captada con Renzo Menseses en el Carnaval de Barranquilla.

Posteriormente, ambas celebridades decidieron continuar con sus caminos por separado, pues, no han compartido más fotografías juntos en sus redes sociales y, de igual modo, han continuado con sus respectivos proyectos a nivel personal al ser dos reconocidos creadores de contenido digital.

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