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Jude Bellingham confiesa qué le dijo a Haaland tras la eliminación de Noruega del Mundial

Jude Bellingham rompe el silencio y habla sobre Haaland, confesando lo que le dijo tras eliminar a Noruega del Mundial.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Esto fue lo que Jude Bellingham le dijo a Haaland tras la eliminación de Noruega
Jude Bellingham rompió el silencio sobre Haaland tras su eliminación del Mundial AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA -AFP/ CHANDAN KHANNA)

El pasado sábado 11 de julio, Noruega quedó eliminada de la Copa Mundial FIFA 2026 luego de enfrentarse a Inglaterra en los cuartos de final, pues el marcador quedó 2 a 0.

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Este era uno de los partidos más difíciles, debido a que ambas Selecciones son muy fuertes y era difícil predecir cuál sería la que pasaba a la semifinal; sin embargo, el resultado alegró a algunos, pero así mismo los entristeció.

Esto, debido a que en ambos países hay jugadores que ganaron popularidad en todo el mundo, como por ejemplo Erling Haaland de Noruega y Jude Bellingham de Inglaterra; ambos son amigos y en la cancha, fueron rivales.

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La eliminación de Haaland sí conmovió porque muchos querían seguir viendo al goleador de noruega, pero no se quedaron sin ver cómo es su relación con el inglés, quien confesó lo que hablaron tras su último partido.

¿Qué le dijo Jude Bellingham a Haaland tras la eliminación de Noruega del Mundial 2026?

Durante el partido de Inglaterra y Noruega el pasado sábado, quedaron en evidencia varios momentos entre Jude Bellingham y Haaland, pues pese a que estaban en la cancha como adversarios, parecía que ambos se divertían entre ellos.

Sale a la luz lo que Jude Bellingham le dijo a Haaland
Esto fue lo que Jude Bellingham le dijo a Haaland tras la eliminación de Noruega AFP/ CHANDAN KHANNA)

Por lo que luego de la eliminación de Noruega, el inglés habló de su amigo y confesó lo que conversaron tras esta derrota:

“La primera persona que quise ver después del partido fue Erling. Le dije que levantara la cabeza bien alto, porque sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo”.

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¿Qué más reveló Bellingham sobre su amistad con Haaland?

Luego de decir que fue a buscar a Haaland y decirle que un resultado no define lo que él es y lo que, hecho para jugar a favor de Noruega, Jude Bellingham habló de su amistad y el valor de ella en su vida.

Jude Bellingham rompió el silencio sobre Haaland tras su eliminación del Mundial
Sale a la luz lo que Jude Bellingham le dijo a Haaland AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA)

El inglés confesó: “La gente nos ve como rivales durante 90 minutos. Pero yo lo veo como a mi hermano. Lo vi allí de pie, cargando con la decepción del resultado. Ese tipo de lazos no desaparecen solo porque llevemos camisetas de selecciones nacionales diferentes”

Así mismo, dijo Bellingham que, ese día ellos fueron rivales, pero dijo que siempre serán hermanos y que, así como el noruego estaría a su lado, él igual.

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