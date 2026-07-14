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Juanda Caribe sorprendió con inesperado momento junto al papá de Mariana Zapata; ¿qué pasó?

Juanda Caribe y Albeiro, papá de Mariana Zapata, llamaron la atención al dejar en evidencia la cercanía que poseen.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juanda Caribe sorprendió con inesperado momento junto al papá de Mariana Zapata
Juanda Caribe protagonizó inesperado momento junto al papá de Mariana Zapata / (Fotos de Canal RCN)

La visita de Juanda Caribe a Medellín volvió a generar conversación entre quienes siguen de cerca su relación con Mariana Zapata.

En medio de varios encuentros con la familia de la creadora de contenido, un video en compañía de Albeiro, padre de Mariana, captó la atención de los internautas.

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¿Por qué Juanda Caribe y el papá de Mariana Zapata estaban juntos?

La relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata continúa despertando interés entre los seguidores de ambos desde su paso por La casa de los famosos Colombia.

Aunque dentro del reality construyeron una amistad cercana, tras el final del programa han demostrado que mantienen el contacto y que su vínculo continúa vigente.

¿Por qué Juanda Caribe y el papá de Mariana Zapata estaban juntos?
Juanda Caribe y Mariana Zapata continúan manteniendo su cercanía / (Foto de Canal RCN)

En las últimas semanas, ambos han publicado diferentes momentos en redes sociales que muestran esa cercanía. Incluso, cada uno ha tenido la oportunidad de conocer a la familia del otro, situación que también ha sido comentada por los usuarios.

En esta ocasión, Juanda Caribe viajó a Medellín, ciudad donde reside Mariana. El creador de contenido contó que el motivo de ese viaje era diferente a los habituales, pues aseguró que no se trataba de un compromiso laboral, sino de una visita especial.

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Por su parte, Mariana comentó que sería la encargada de mostrarle distintos lugares de la ciudad y de acompañarlo durante su estadía, por lo que ambos comenzaron a compartir varios registros de las actividades que realizaron junto a familiares y amigos.

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Albeiro Zapata, papá de Mariana Zapata?

A través de sus redes sociales, Mariana Zapata mostró algunos de los momentos que han vivido durante la visita de Juanda Caribe a Medellín. Entre las publicaciones apareció un video que rápidamente empezó a circular entre los internautas.

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Albeiro Zapata, papá de Mariana Zapata?
Mariana Zapata ha compartido detalles sobre la visita de Juanda Caribe / (Foto de Canal RCN)

En las imágenes se observa a Juanda Caribe junto a Albeiro Zapata, padre de Mariana, mientras ambos disfrutan de un momento en lo que, según internautas, sería una discoteca o bar.

En el video ambos aparecen bailando mientras las demás personas presentes los observan y Mariana los anima para que continúen.

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La escena llamó la atención porque dejó en evidencia la confianza que existe entre Juanda y la familia de la influenciadora. Para muchos usuarios, este tipo de encuentros reflejan que la relación entre ambos creadores de contenido ha permitido fortalecer también el vínculo con sus familiares.

Hasta el momento, ni Juanda Caribe ni Mariana Zapata han entregado nuevos detalles sobre su relación. Sin embargo, continúan compartiendo contenido juntos, lo que mantiene el interés de quienes siguen de cerca los momentos que viven juntos.

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