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Jessi Uribe enseñó el rostro de su hija Emilia en medio de rumores de separación con Paola Jara

Jessi Uribe compartió emotivo encuentro con su hija Emilia tras rumores de separación con Paola Jara.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jessi Uribe mostró por primera vez el rostro de su hija Emilia en medio de rumores con Paola Jara
Jessi Uribe mostró el rostro de su hija Emilia en medio de rumores con Paola Jara. (Foto Canal RCN | Freepik).

En medio de los rumores sobre una supuesta separación con Paola Jara, el cantante de música popular Jessi Uribe compartió con sus seguidores un emotivo encuentro con su hija Emilia. La publicación despertó reacciones en redes sociales y llamó la atención de quienes siguen de cerca la vida personal del cantante, especialmente ahora que enfrenta nuevas especulaciones.

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¿Cómo fue el emotivo encuentro entre Jessi Uribe y su hija Emilia?

Durante la mañana de este martes 14 de julio Jessi Uribe sorprendió a sus cientos de seguidores al publicar un tierno audiovisual en el que mostró un emotivo encuentro con su pequeña hija Emilia, producto de su relación con Paola Jara.

¿Qué se sabe de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe?
Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe, nació en 2025 / (Foto de Freepik)

En la publicación, realizada a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el cantante aparece jugando con la pequeña, quien luce uno de sus característicos sombreros vaqueros. Además, incluyó varias fotografías en las que ambos posan juntos, aunque sin revelar por completo el rostro de la menor.

“Una hermosa vaquerita me acompaña en México”, comentó.

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¿Qué sucede entre Jessi Uribe y Paola Jara?

Desde hace varias semanas las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre una posible ruptura entre los reconocidos cantantes colombianos Jessi Uribe y Paola Jara debido al evidente distanciamiento en redes sociales donde solían publicar contenido juntos casi a diario.

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Sin embargo, vale la pena resaltar que recientemente el cantante popular decidió hacer frente a dichos rumores y poner freno al mencionar de manera directa que su relación con Paola Jara estaba bien y que no tenían ningún problema como pareja.

Además, explicó que la decisión de no aparecer juntos con frecuencia en redes sociales surgió tras recibir numerosas críticas. Sin embargo, esa medida también habría generado inquietud entre sus seguidores, quienes continuaron alimentando las especulaciones sobre una posible separación.

Lo cierto es que Jessi Uribe puso fin a las especulaciones sobre una posible ruptura y confirmó que él y Paola Jara continúan juntos, pese a los rumores que circularon en redes sociales.

Jessi Uribe habla de Emilia y genera ola de reacciones
Jessi Uribe genera reacciones al mostrar detalles de Emilia. (Foto/ Buen día, Colombia)
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