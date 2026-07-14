Kris R dijo que solo se ha enamorado de Karina García; el hijo de la creadora no le creyó

Kris R volvió a convertirse en tema de conversación luego de compartir una confesión sobre su relación con Karina García durante una transmisión en vivo. Aunque la charla parecía transcurrir con normalidad, una intervención de Valentino, hijo de Karina, cambió el rumbo del momento.

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¿Cuál es la historia de Kris R y Karina García?

La relación entre Kris R y Karina García comenzó varios meses antes de hacerse pública. Ambos se conocieron cuando la creadora de contenido participó como modelo en el video oficial de la canción 'Ganas', del cantante de trap y reguetón.

Según ha contado el propio artista, después de esa grabación mantuvieron una buena relación, pero no iniciaron un romance de inmediato. Con el paso de los días empezaron a chatear y el acercamiento aumentó cuando Karina le comentó que viajaría a Cartagena.

En redes recuerdan la historia de Kris R y Karina García / (Fotos de Canal RCN)

Kris R decidió decirle que también debía ir a esa ciudad, aunque posteriormente confesó que realmente lo hizo porque quería verla.

Tras ese encuentro comenzaron a hablar con mayor frecuencia por videollamadas hasta consolidar la relación. Su noviazgo quedó confirmado públicamente cuando fueron vistos juntos durante uno de los conciertos de Bad Bunny en Medellín.

Desde entonces, ambos han enfrentado comentarios por la diferencia de edad y por las especulaciones sobre el inicio de su romance. Además, en junio de 2026 confirmaron que esperan su primer hijo juntos.

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¿Cuántas veces se ha enamorado Kris R?

Durante una transmisión en vivo en la que participaron Kris R, Karina y Valentino, hijo de la influenciadora, surgió una conversación sobre las relaciones sentimentales del cantante.

Karina decidió preguntarle directamente al artista cuántas veces se había enamorado. Sin dudarlo, Kris R respondió que solamente una vez.

Kris R habló de sus sentimientos por Karina García / (Foto de Canal RCN)

La respuesta tomó por sorpresa a Karina, quien destacó que "eso era todo" y posteriormente le dio un beso como muestra de cariño.

La confesión llamó la atención de quienes seguían la transmisión, ya que el cantante aseguró que nunca antes había sentido ese tipo de sentimiento por otra persona y que la única vez que se enamoró fue con ella.

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¿Cómo reaccionó Valentino al mensaje de Kris R?

Después de escuchar la respuesta del cantante, Valentino decidió intervenir en la conversación mientras permanecía sentado junto a Kris R.

El niño cuestionó la afirmación del artista con una pregunta que rápidamente generó risas entre los presentes.

"¿Cómo así que una sola vez, acaso ella es su primera novia?", preguntó Valentino.

Ante la inquietud, Kris R explicó que no había tenido otras relaciones y que ese sentimiento solo lo había experimentado con la mamá de Valentino.

Sin embargo, la explicación no terminó de convencer al hijo de Karina García, quien respondió entre risas que no le creía.

El intercambio provocó las reacciones de quienes estaban presentes en la transmisión y, posteriormente, de los internautas, que compartieron el video en redes sociales.