Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Kris R dijo que solo se ha enamorado de Karina García; el hijo de la creadora no le creyó

Kris R sorprendió al hablar de Karina García y una inesperada reacción de Valentino terminó llamando la atención.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Kris R dijo que solo se ha enamorado de Karina García
Valentino se mostró incrédulo ante las declaraciones de Kris R / (Fotos de Canal RCN)

Kris R volvió a convertirse en tema de conversación luego de compartir una confesión sobre su relación con Karina García durante una transmisión en vivo. Aunque la charla parecía transcurrir con normalidad, una intervención de Valentino, hijo de Karina, cambió el rumbo del momento.

Artículos relacionados

¿Cuál es la historia de Kris R y Karina García?

La relación entre Kris R y Karina García comenzó varios meses antes de hacerse pública. Ambos se conocieron cuando la creadora de contenido participó como modelo en el video oficial de la canción 'Ganas', del cantante de trap y reguetón.

Según ha contado el propio artista, después de esa grabación mantuvieron una buena relación, pero no iniciaron un romance de inmediato. Con el paso de los días empezaron a chatear y el acercamiento aumentó cuando Karina le comentó que viajaría a Cartagena.

¿Cuál es la historia de Kris R y Karina García?
En redes recuerdan la historia de Kris R y Karina García / (Fotos de Canal RCN)

Kris R decidió decirle que también debía ir a esa ciudad, aunque posteriormente confesó que realmente lo hizo porque quería verla.

Tras ese encuentro comenzaron a hablar con mayor frecuencia por videollamadas hasta consolidar la relación. Su noviazgo quedó confirmado públicamente cuando fueron vistos juntos durante uno de los conciertos de Bad Bunny en Medellín.

Desde entonces, ambos han enfrentado comentarios por la diferencia de edad y por las especulaciones sobre el inicio de su romance. Además, en junio de 2026 confirmaron que esperan su primer hijo juntos.

Artículos relacionados

¿Cuántas veces se ha enamorado Kris R?

Durante una transmisión en vivo en la que participaron Kris R, Karina y Valentino, hijo de la influenciadora, surgió una conversación sobre las relaciones sentimentales del cantante.

Karina decidió preguntarle directamente al artista cuántas veces se había enamorado. Sin dudarlo, Kris R respondió que solamente una vez.

¿Cuántas veces se ha enamorado Kris R?
Kris R habló de sus sentimientos por Karina García / (Foto de Canal RCN)

La respuesta tomó por sorpresa a Karina, quien destacó que "eso era todo" y posteriormente le dio un beso como muestra de cariño.

La confesión llamó la atención de quienes seguían la transmisión, ya que el cantante aseguró que nunca antes había sentido ese tipo de sentimiento por otra persona y que la única vez que se enamoró fue con ella.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Valentino al mensaje de Kris R?

Después de escuchar la respuesta del cantante, Valentino decidió intervenir en la conversación mientras permanecía sentado junto a Kris R.

El niño cuestionó la afirmación del artista con una pregunta que rápidamente generó risas entre los presentes.

"¿Cómo así que una sola vez, acaso ella es su primera novia?", preguntó Valentino.

Ante la inquietud, Kris R explicó que no había tenido otras relaciones y que ese sentimiento solo lo había experimentado con la mamá de Valentino.

Sin embargo, la explicación no terminó de convencer al hijo de Karina García, quien respondió entre risas que no le creía.

El intercambio provocó las reacciones de quienes estaban presentes en la transmisión y, posteriormente, de los internautas, que compartieron el video en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Leonela Calderón fue captada con su novia Influencers

Sale a la luz una foto de Leonela Calderón con su novia: ¿quién es?

Leonela, hermana de Yina Calderón, causó reacciones en redes sociales luego de revelar una foto junto a su nueva pareja.

Luto Talento internacional

Hallan sin vida a reconocido bailarín de Rauw Alejandro y Rosalía; "en una estación de tren"

El bailarín Michael-Anthony Leones Espino también conocido como "Mykee" fue visto por última vez el domingo 12 de julio en Miami.

Juliana Calderón mostró los regalos de Yina y un detalle sorprendió a todos Yina Calderón

Juliana Calderón mostró los regalos de Yina y un detalle sorprendió a todos: “Ni los ha destapado”

Juliana Calderón causó revuelo al presumir la gran cantidad de regalos que recibió Yina Calderón en su cumpleaños.

Lo más superlike

Copa del Mundo. Copa Mundial

¡Es oficial! La FIFA confirmó las sedes del Mundial 2030: será en tres continentes

La FIFA se pronunció recientemente y confirmó en dónde se llevará a cabo el Mundial 2030 tras cumplirse 100 años del torneo.

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Luto en la actuación: falleció reconocida celebridad tras un derrame cerebral: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció la mamá de reconocido músico; tenía 102 años, así fue su emotiva despedida

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada