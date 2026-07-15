Isander respondió a Isabella Ladera tras reclamo por exponer a su hija en redes

Tras el reclamo de la modelo venezolana Isabella Ladera por exponer a su hija Mía en redes sociales, Isander compartió una nueva publicación que muchos usuarios interpretaron como una respuesta a la controversia.

¿Cuál fue el reclamo de Isabella Ladera a Isander?

Hace pocos días, Isabella Ladera y su expareja sentimental, Isander, se vieron envueltos en una pequeña polémica relacionada con su hija Mía. El creador de contenido, quien por estos días ha compartido tiempo con la niña, publicó una fotografía en la que mostraba su rostro, algo que, al parecer, no debía hacer debido a un acuerdo previo con Ladera.

Isabella Ladera reaccionó a una foto de Mía publicada por Isander Pérez. Foto AFP

A raíz de esto, Isabella no dudó en comentar la publicación para recordarle que ambos habían acordado semanas atrás no exponer el rostro de su hija en redes sociales, con el fin de que cumpliera con lo pactado.

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Quienes siguen de cerca la vida de la influenciadora saben que, en varias ocasiones, ha explicado que decidió dejar de mostrar el rostro de Mía en sus plataformas digitales para evitar comentarios negativos.

Aunque la situación generó comentarios entre sus seguidores, el tema volvió a llamar la atención luego de que Isander reaccionara al reclamo de Isabella Ladera, desatando nuevas conversaciones en redes sociales.

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¿Cómo reaccionó Isander al reclamo de Isabella Ladera por exponer a su hija?

Durante la tarde del pasado martes 14 de julio, el creador de contenido hizo caso omiso al reclamo de Isabella Ladera y volvió a compartir contenido en el que el rostro de su hija quedaba expuesto. En esta ocasión publicó un video en el que ambos aparecen realizando un trend viral en redes sociales.

¿Qué hizo Isander? Conoce por qué Isabella Ladera se molestó tras dar a luz a su bebé. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Ante esto, Ladera comentó nuevamente la publicación para recordarle que no debía exponer a la menor de esa manera. Sin embargo, hasta el momento Isander no ha respondido a ese mensaje.

Aun así, la modelo venezolana no evitó dejar otro comentario en el que aseguró que el video le pareció divertido y aprovechó para recordarle a su hija cuánto la ama.