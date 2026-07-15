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Isabella Ladera causó revuelo al revelar el cambio que vio en su hija tras el nacimiento de su bebé

Isabella Ladera llamó la atención al revelar detalles de los cambios que ha vivido tras el nacimiento de su segundo bebé.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Isabella Ladera causó revuelo al revelar el cambio que vio en su hija
Isabella Ladera impactó tras revelar detalles de su hija / (Foto de AFP y Freepik)

Isabella Ladera continúa compartiendo con sus seguidores algunos momentos de su nueva etapa como mamá. En las últimas horas, una de sus publicaciones despertó conversación por un detalle relacionado con su hija mayor que ella misma decidió contar.

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¿Qué cambio vio Isabella Ladera en su hija tras el nacimiento de Koa?

Desde el nacimiento de Koa, ocurrido el pasado 11 de julio, Isabella Ladera ha utilizado sus redes sociales para mostrar parte de su proceso de recuperación y los cambios que ha experimentado su familia.

Sin embargo, una de las publicaciones que más llamó la atención recientemente no estuvo relacionada con ella, sino con Mía Antonella, su hija mayor.

A través de una historia de Instagram, la influenciadora compartió una selfie en la que apareció con los ojos cerrados y escribió que, desde la llegada de su hijo, percibe a Mía diferente. Según explicó, siente que la niña se ve más grande y que incluso nota cambios en su rostro.

Ladera comentó que esa transformación ocurrió de manera casi inmediata después del nacimiento de Koa y preguntó a otras madres si también habían vivido una experiencia similar con sus hijos mayores tras la llegada de un nuevo integrante a la familia.

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¿Qué ha contado Isabella Ladera sobre el nacimiento de su bebé?

Además de hablar sobre su familia, Isabella también ha relatado cómo vivió el nacimiento de Koa.

La creadora de contenido explicó que tuvo un parto humanizado realizado en casa y dentro del agua, proceso que se extendió durante 26 horas de contracciones. En sus publicaciones contó que, en algunos momentos, pensó en desistir debido al dolor.

Desde entonces, Ladera ha mostrado algunos momentos de su recuperación y ha hablado de los cambios físicos propios del posparto, entre ellos la inflamación del abdomen durante los primeros días, señalando que se trata de un proceso normal.

¿Qué ha contado Isabella Ladera sobre el nacimiento de su bebé?
Isabella Ladera revela detalles sobre el nacimiento de su bebé / (Foto de AFP y Freepik)

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¿Qué otros cambios ha compartido Isabella Ladera después del parto?

Las publicaciones de Isabella Ladera también han estado enfocadas en la adaptación de su familia a esta nueva etapa. Con la llegada de Koa, ahora conviven ella, Hugo García, Mía Antonella y el recién nacido.

La influenciadora ha descrito este momento como una experiencia de transformación y ha aprovechado sus redes sociales para mostrar diferentes aspectos del posparto sin ocultar los cambios propios de ese proceso.

Sus publicaciones continúan generando conversación entre quienes siguen su contenido, especialmente entre madres que encuentran similitudes con sus propias experiencias.

¿Qué otros cambios ha compartido Isabella Ladera después del parto?
Isabella Ladera revela detalles de su post-parto / (Foto de AFP)
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