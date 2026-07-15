Salomón Bustamante impactó al mostrar los retoques que se hizo en el rostro: así luce

Salomón Bustamante, una de las personalidades del mundo del entretenimiento que constantemente llama la atención en redes sociales, recientemente impactó al presumir con lujo de detalle algunos retoques estéticos que se ha hecho en su rostro.

¿Cuáles son los retoques estéticos que Salomón Bustamante se ha hecho en su rostro?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido presentador ha logrado construir una sólida comunidad de miles seguidores, sorprendió al compartir a través de sus historias, un explícito video en el que dio a conocer cómo lograr mantener la piel de su cara con una apariencia mucho más joven y sin líneas de expresión.

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En el post que publicó el mismo Salomón, se puede apreciar cómo deja en manos de experto el tratamiento de su rostro, además de revelar el registro de cómo se lleva a cabo este procedimiento en el que por medio de 4gujas introducen un líquido que permite unos resultados casi inmediatos.

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¿Qué se hizo Salomón Bustamante en el rostro? Esto reveló el presentador

De acuerdo con el video, Bustamante cada 4 meses recibe aplicación de toxina botulínica, mejor como conocida como botox, en su tercio superior para lograr mantener su rostro fresco, descansando y sobre todo natural.

Así mismo, la especialista encargada de llevar a cabo el procedimiento, reitera en el post que, esta sustancia promete no perder las expresiones faciales, la esencia con resultados sutiles y elegantes.

Salomón Bustamante sorprende al revelar antes y después tras retoque estético. (Foto Canal RCN)

¿Qué ha dicho Salomón Bustamante sobre las críticas que recibe en redes sociales?

Cabe señalar que, Salomón, quien además se ha venido dedicando desde hace un tiempo a la creación de contenido en Instagram principalmente, en ocasiones ha sido blanco de críticas por su apariencia, sin embargo, él mismo ha salido no solo en su defensa sino también de aquellas personas que, como él, reciben mensajes negativos en redes.

Y es que, como lo ha mencionado, es inaceptable que personas malintencionadas se aprovechen de una pantalla para lastimar a otros, además de usar su voz y su alcance para incentivar a que más personas omitan lo malo y, en cambio, se queden con todo lo bueno que muchos internautas tienen por decir.