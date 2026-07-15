Beba expuso el reclamo que le hizo Valentino Lázaro tras darle costoso obsequio: esto sucedió

En las últimas horas, Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, llamó la atención en sus redes sociales luego de que decidiera exponer una conversación en la que mostró el reclamo que recibió por parte de Valentino Lázaro, su amigo.

¿Por qué Valentino Lázaro le hizo un fuete reclamo a Beba en redes sociales?

Todo se dio luego de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidiera revelar un chat personal con el creador de contenido en el que compartió el audio que él le envió, y en el que le reclamó por un costoso objeto que él le obsequió.

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"Nena yo acá haciendo cosas para el hogar, dándome cuenta que la máquina para hacer café que te regalé, hpt*** era cara, yo si fui m4r1ca, me hiciste fue el gol", fueron las palabras que el influencer le dijo en la nota de voz.

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Sin embargo, luego de mostrarse arrepentido, Lázaro reconoció que decidió tener este gesto con ella debido a su reacción cuando vio la cafetera, "Yo como te iba a decir que no allá encerrado", mencionó.

Valentino Lázaro le hizo reclamo a Beba en redes sociales. | Foto: Canal RCN

¿Cuánto vale el costoso objeto que Valentino Lázaro le dio a Beba?

Más adelante en la misma grabación que publicó la barranquillera, también dejó en evidencia el alto valor del electrodoméstico, pues en la imagen se lee claramente que su costo es 4.700.000.

"Nena yo no sabía que eso era tan caro amiga, con razón querías hacer el canje", reiteró Valentino en la conversación.

De acuerdo con Beba quien escribió algunas palabras en la historia, todo surgió luego de que Valentino se ganara la mencionada cafetera y ella una aspiradora, no obstante, ambos terminaron haciendo un trueque por petición de la joven, pues en realidad no quería la aspiradora, sino más bien la cafetera.

Valentino compartió un video de humor con Beba (Foto de Canal RCN)

Cabe señalar que, el intercambio de mensajes entre los dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, se dio en un contexto jocoso, pues desde que ambos salieron del reality de convivencia se han mostrado más unidos que nunca y han construido una gran amistad.