Se filtran psicofonías en medio de los escombros en Venezuela: ¿qué dicen?

El pasado miércoles 24 de junio, Venezuela fue sacudida por un doble terremoto que provocó una desafortunada tragedia, la cual, hasta el momento ha registrado más de 4.000 fallecidos; pues la magnitud de los eventos sísmicos fue de 7.5 y 7.2.

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Fue tan fuerte estos temblores que, e incluso se sintió en Colombia y con le paso de ese día, se sintieron algunas replicas, pero en el país cafetero no se presentó ninguna tragedia o eventualidad grave.

Tras tres semanas de este momento difícil que vive el vecino país, se siguen enviando ayudas donaciones para suplir las necesidades básicas de los damnificados, quienes prácticamente perdieron todo por el fenómeno natural.

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Así mismo, a través de las plataformas digitales, tanto se ha hablado del tema que, supuestamente ya se han registrado momentos paranormales en medio de los escombros y precisamente, una vidente habló sobre las energías que se encuentran en el derrumbe.

¿Cuál es el video que deja ver los supuestos momentos paranormales en los escombros en Venezuela?

Latinoamérica no ha dejado de hablar de la Guaira en Venezuela, tras la tragedia que ha cobrado miles de vida, pues se siguen pidiendo donaciones y haciendo reportes a diario de los fallecidos y desaparecidos.

El misterioso audio captado entre los escombros en Venezuela. (Foto/ Freepik)

Sin embargo, en las últimas horas mucho se ha hablado sobre supuestas situaciones paranormales que se están viviendo en medio de los escombros y una vidente habló de lo que se encuentra allí.

En el clip, la mujer habla de que la energía cambia en un video que dura más de 11 minutos en donde ciudadanos están en medio de un derrumbe y se escucha supuestas psicofonías de personas que, según ella, no querían morir.

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¿Qué se escuchó en las psicofonías en medio de los escombros en Venezuela?

En la publicación de la vida sale una supuesta presencia extraña en una de las construcciones abandonas en la Guira y que, al enfocarle la luz, ella desaparece, según la vidente, la energía de esa persona estaba “muy baja”.

Aseguran haber captado psicofonías entre los escombros en Venezuel. (Foto/ Freepik)

Así mismo, en otra de las casas abandonadas, hay venezolanos grabando lo que quedó tras el temblor y se escucha voces diciendo que “no tiene un altar”, otra diciendo “no llores” y también se alcanza a escuchar.

De acuerdo con la mujer, explicó que hubo personas que no querían fallecer y por eso, puede que se esté presentando esos momentos paranormales.