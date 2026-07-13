Después de más de dos semanas de intensa búsqueda, Lenin Peña, actual Mister Universo Venezuela, reapareció en redes sociales para compartir el difícil momento que atraviesa tras la muerte de su pareja, Yordy Paredes, una de las víctimas de los terremotos que afectaron a Venezuela a finales de junio.

Recordemos que el reconocido modelo se había hecho viral tras activar una alerta de búsqueda, pues confiaba en que su pareja aún podía estar con vida, pese a los días que llevaba bajo los escombros.

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¿Cómo reaccionó el reconocido modelo venezolano al encontrar a su pareja sin vida tras 17 días de búsqueda?

El modelo y profesional de la salud confirmó que Yordy fue encontrado sin vida entre los escombros del edificio donde residía, luego de permanecer desaparecido durante 17 días. Desde entonces, ha recibido miles de mensajes de solidaridad por parte de seguidores y personas que siguieron de cerca su historia.

En un video publicado en sus redes sociales, Peña habló con evidente tristeza sobre el vacío que siente tras la pérdida de quien describió como una parte fundamental de su vida. Además, le pidió perdón con su desgarrador mensaje por quizás no haber llegado a tiempo para auxiliarlo.

"Así nos teníamos que ir juntos, amor. Perdón mor. Perdón, no llegué a tiempo, mi vida... Me siento vacío, como si faltara la mitad de mi vida", expresó en dos de sus publicaciones desde que se confirmó la noticia.

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Horas más tarde compartió otra grabación, esta vez desde la habitación donde permanece acompañado por sus seres queridos. Allí recordó los días que pasó esperando encontrar con vida a su pareja y confesó que el duelo se ha hecho aún más difícil desde que terminó la búsqueda.

Conmovido hasta las lágrimas, también dedicó unas palabras de despedida a Yordy. "Solo le pido que, donde esté, me pueda perdonar por no llegar a tiempo. Si me escucha, quiero que sepa que lo amo muchísimo", dijo antes de romper en llanto.

Yordy Paredes, estudiante de Psicología, fue localizado durante las labores de rescate realizadas tras el colapso del edificio donde vivía, una tragedia provocada por los fuertes sismos que sacudieron el estado de La Guaira. Su hallazgo puso fin a una búsqueda que mantuvo en vilo a familiares, amigos y miles de personas que siguieron el caso a través de las redes sociales.