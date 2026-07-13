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"¿Puedo intentarlo una vez más?": aficionado conmovió a Neymar al recrearlo en el Mundial 2030

Neymar reaccionó al emotivo video que un aficionado creó con IA sobre su último Mundial e ilusionó a muchos con la idea de un Mundial más.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Neymar reacciona emotivo ante la posibilidad de jugar en el Mundial 2030
Neymar reacciona emotivo ante la posibilidad de jugar en el Mundial 2030/ AFP: FRANCK FIFE

El posible retiro de diferentes leyendas del futbol sigue generando conmoción en los aficionados del mundo, ya que esta edición del Mundial 2026 parece haber sido el "último baile" de íconos del deporte como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, James Rodríguez, Luka Modrić, entre otros.

¿Cómo reaccionó Neymar ante la posibilidad de jugar un último Mundial en 2030?
¿Cómo reaccionó Neymar ante la posibilidad de jugar un último Mundial en 2030?/ AFP: CARL DE SOUZA

Sin embargo, muchos se rehúsan a esta realidad e incluso han aprovechado la inteligencia artificial para tenerlos un poco más. En esta oportunidad, un video protagonizado por Neymar logró conmover a miles de aficionados e, incluso, al propio futbolista.

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Aficionado brasileño hace emotivo video de Neymar en el Mundial 2030 y el futbolista reacciona

La pieza, creada por un seguidor brasileño, presenta una historia inspirada en una de las escenas más recordadas del universo Marvel. En ella, un Neymar del futuro se encuentra con su versión más joven y le hace una petición cargada de emoción: "¿Puedo intentarlo una vez más? Jugar un último Mundial".

A medida que avanza la recreación, el video muestra al Neymar de mayor edad acercándose a su versión joven para contarle que sí lo lograron, que crecieron en el fútbol y le cumplieron la promesa a ese niño soñador. Sin embargo, el gran momento llegó cuando el pequeño preguntó en qué año habían logrado ganar la Copa del Mundo.

Neymar del presente le responde al pequeño que ese momento aún no había llegado, pero que si creía que debía intentarlo una vez más, a lo que él pequeño le dice que sí. En ese momento, llega un tercer Neymar del futuro con la copa del mundo 2030 en su mano. La calidad de las imágenes y la narrativa hicieron que la publicación se viralizara rápidamente y despertara la nostalgia de miles de hinchas, incluso del propio Neymar.

¿Cómo reaccionó Neymar ante la posibilidad de jugar un último Mundial en 2030?

La reacción del delantero no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, Neymar respondió a la publicación con varios emojis de emoción, un gesto que muchos interpretaron como una muestra de que el mensaje también lo conmovió.


El video ha generado cientos de comentarios de aficionados que sueñan con volver a ver al delantero defendiendo los colores de Brasil en una Copa del Mundo. Aunque por ahora no existe certeza sobre si el jugador llegará a disputar el Mundial de 2030, la publicación refleja el cariño que buena parte de la afición brasileña sigue sintiendo por quien ha sido una de las grandes figuras de su selección durante la última década.

Más allá de tratarse de una recreación hecha con inteligencia artificial, la pieza ha logrado conectar con la ilusión de millones de seguidores que aún esperan ver a Neymar escribir un último capítulo con la camiseta de la Canarinha en una cita mundialista.

Neymar reacciona emotivo ante la posibilidad de jugar en el Mundial 2030
Neymar reacciona emotivo ante la posibilidad de jugar en el Mundial 2030/ AFP: FRANCK FIFE
Aficionado brasileño hace emotivo video de Neymar en el Mundial 2030 y el futbolista reacciona
Aficionado brasileño hace emotivo video de Neymar en el Mundial 2030 y el futbolista reacciona/ AFP: Odd ANDERSEN

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