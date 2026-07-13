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"Mi superhéroe personal": Esta es la hija del futbolista fallecido Jayden Adams que hoy conmueve al mundo

Jayden Adams falleció el pasado 11 de julio y el mensaje de su pequeña hija conmovió a millones.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Quién es la hija de Jayden Adams y cuál es la publicación que hoy conmueve al mundo
Quién es la hija de Jayden Adams y cuál es la publicación que hoy conmueve al mundo/ AFP: Dan Mullan

La muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, ocurrida el pasado 11 de julio, ha generado una profunda conmoción en el mundo del deporte, por su corta edad y por las posibles razones que pudieron llevar a su partida.

Jayden aparece en la fotografía cargando a su hija sobre los hombros mientras su esposa captura el momento
Jayden aparece en la fotografía cargando a su hija sobre los hombros mientras su esposa captura el momento/ AFP: Dylan Buell

Mientras continúan las muestras de cariño hacia el jugador, muchos seguidores también han puesto su atención en la familia que deja, especialmente en su hija, quien protagonizaba algunos de los momentos más especiales que compartía el deportista en redes sociales.

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¿Quién es la hija de Jayden Adams y cuál es la publicación que hoy conmueve al mundo?

Jayden Adams y su esposa, Aqueelah Chloe Adendorf, eran padres de una niña llamada Allaia-Jayda, quien el pasado mes de mayo celebró el último cumpleaños junto a su papá. Aunque sus padres procuraban mantener un equilibrio entre su vida pública y familiar, en varias ocasiones compartieron fotografías y videos que reflejaban la cercanía y el cariño que los unía.

La última publicación en la que la pareja aparece junta fue compartida a finales de mayo de este año. En ella, Aqueelah expresó su admiración por Jayden y destacó su perseverancia para alcanzar cada una de sus metas, un mensaje que hoy también ha sido retomado por miles de seguidores que lamentan su partida.

Sin embargo, quien se llevó la atención en esta oportunidad fue su pequeña hija, quien con un mensaje cargado de amor y admiración dejó saber que veía a su padre como su mayor héroe. Jayden aparece en la fotografía cargando a su hija sobre los hombros mientras su esposa captura el momento.

"My personal superheroes", (mis superhéroes personales) fueron las palabras con las que la pequeña calificó a sus padres en su red social, una frase que, tras el fallecimiento del futbolista, ha adquirido un significado especialmente emotivo para quienes han seguido la historia de la familia.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Jayden Adams futbolista de 19 años?

Hasta el momento, no se ha publicado ningún mensaje en nombre de la menor. La única despedida oficial ha sido la compartida por Aqueelah Chloe Adendorf, quien dedicó un sentido homenaje a su esposo a través de sus redes sociales. En su mensaje, lo recordó como el amor de su vida, su mejor amigo y una de las personas más importantes de su historia.

Mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias de la muerte del futbolista, las imágenes familiares que permanecen en redes sociales se han convertido en un espacio de recuerdo para quienes hoy envían mensajes de apoyo a sus seres queridos. La historia de Allaia-Jayda y el vínculo que compartía con su padre ha conmovido especialmente a los aficionados, quienes han llenado las publicaciones de palabras de solidaridad y fortaleza para la familia Adams.

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