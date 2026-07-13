Yina Rose rompe en llanto al revelar el dolor tras su separación: “Al mes, él ya tenía otra persona”

Yina Rose habló nuevamente sobre el proceso personal que enfrenta desde que terminó su matrimonio con Fernando Tobón, conocido como Toby Tobón.

Por medio de sus historias de Instagram, la cantante reconoció que todavía le resulta difícil aceptar algunos aspectos de la ruptura, en especial que su expareja habría iniciado otra relación poco tiempo después de separarse.

¿Por qué Yina Rose rompe en llanto al hablar de Toby Tobón?

La artista paisa se mostró afectada mientras explicaba cómo ha enfrentado el final de una relación que duró cerca de dos décadas. Según contó, aunque ha pasado más de un año desde la separación, todavía existen situaciones que le causan tristeza y que no ha podido entender por completo.

Uno de los temas que más le ha costado procesar es la rapidez con la que Toby habría comenzado una nueva relación. De acuerdo con su versión, el músico ya estaba con otra persona un mes después de que ambos decidieran terminar su matrimonio.

Yina aseguró que esa situación le generó muchas preguntas. Para ella, no ha sido fácil pensar en una nueva pareja después de tantos años compartidos. Por esa razón, le sorprendió saber que su exesposo había continuado con su vida sentimental en tan poco tiempo.

Durante sus publicaciones, también recordó algunas palabras que Toby le habría dicho mientras seguían juntos. Según la cantante, él le aseguraba que no encontraría a otra mujer como ella y que siempre tendría un lugar importante en su vida. Sin embargo, tras la separación, los hechos fueron diferentes a lo que ella esperaba.

Artículos relacionados Talento internacional Murió uno de los grandes villanos de la televisión; conquistó al público con sus personajes

¿Cuánto tiempo llevaban juntos Yina Rose y Toby Tobón?

La relación entre Yina y Toby se extendió durante casi 20 años. En ese periodo formaron una familia y tuvieron una hija llamada Celeste, quien tiene 16 años. La cantante también es madre de Valentina Henao, de 23 años, a quien tuvo cuando era adolescente.

Yina confirmó públicamente la ruptura mediante un comunicado publicado en Instagram. En ese momento decidió hablar porque ya existían comentarios y preguntas sobre el estado de su matrimonio. Su intención era aclarar la situación y evitar que continuaran las versiones sobre su vida privada.

Aunque la separación se hizo pública hace más de un año, la artista explicó que el proceso emocional no ha terminado. Según indicó, lleva aproximadamente un año y ocho meses intentando adaptarse a esta nueva etapa de su vida.

La cantante Yina Rose también es influencer | Foto del Canal RCN.

La cantante también señaló que se enteró rápidamente de la nueva relación de su expareja. Además, afirmó que Toby supuestamente evita reconocer ese vínculo cuando está frente a ella y sus hijas.

Artículos relacionados Isabella Ladera Isabella Ladera sorprendió al revelar qué hará con su placenta tras dar a luz: "¡Me la voy a tomar!"

¿Quiénes son Yina Rose y Toby Tobón?

Yina Rose se dio a conocer en la televisión colombiana luego de participar en Factor X en 2005. Años después volvió a los realities como concursante de Survivor: la isla de los famosos. Su nombre también apareció entre las personas interesadas en participar en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Toby Tobón ha trabajado como guitarrista junto a reconocidos artistas y agrupaciones. En su carrera profesional ha colaborado con músicos como Juanes y Sebastián Yatra, además de haber hecho parte del entorno musical de Ekhymosis.