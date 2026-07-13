¿Qué hará Isabella Ladera con su placenta tras dar a luz?

La creadora de contenido Isabella Ladera continúa compartiendo con sus seguidores detalles de la llegada de su segundo hijo. Desde el nacimiento del bebé, la influencer ha mostrado algunos momentos de esta nueva etapa y ha respondido varias de las preguntas que le han hecho sus seguidores en redes sociales.

Isabella Ladera abrió debate en redes sociales al revelar lo que hará con su placenta/ AFP: Ivan Apfel

Recientemente, a través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, uno de sus seguidores quiso saber qué haría con su placenta después del parto. Sin rodeos, Ladera respondió que tiene previsto consumirla.

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¿Qué hará Isabella Ladera con su placenta tras haber dado a luz a su segundo hijo?

Contrario a lo que muchos esperaban, la venezolana ha compartido la realidad de su posparto desde el momento en que dio a luz y ha resuelto sin tapujos algunos de los interrogantes más comunes entre sus millones de seguidores. Abrió la dinámica confesando que consumirá con placenta.

"Me la voy a tomar en pastillas y en batidos", escribió la influencer, una respuesta que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y abrió el debate en redes sociales.

Fiel a la cercanía que mantiene con su comunidad digital, Isabella Ladera ha preferido compartir de manera abierta cada paso de su experiencia como madre, generando conversación entre quienes siguen de cerca su vida personal y familiar.

¿Es beneficioso para el cuerpo consumir la placenta después de dar a luz?

Aunque esta práctica puede resultar inusual para muchas personas, algunas mujeres optan por encapsular la placenta o incorporarla en preparaciones como batidos tras el parto. Quienes la promueven aseguran que podría aportar beneficios durante el posparto, como favorecer la recuperación o mejorar el estado de ánimo; sin embargo, estas afirmaciones no cuentan con evidencia científica sólida que las respalde.

De hecho, entidades médicas y especialistas han señalado que, hasta el momento, no existen pruebas concluyentes de que consumir la placenta genere beneficios para la salud. Además, advierten que, si no se manipula y procesa adecuadamente, también podría representar riesgos para la madre o el recién nacido. Por ello, la recomendación es estar siempre orientados por sus médicos de confianza.