Sam Neill, reconocido por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga de Jurassic Park, murió este lunes 13 de julio a los 78 años.

La familia del actor confirmó la noticia por medio de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram y señaló que el fallecimiento ocurrió en Sídney, Australia.

De acuerdo con el mensaje, el intérprete estuvo acompañado por sus familiares y personas cercanas durante sus últimos momentos. Sus allegados calificaron la pérdida como repentina e inesperada, pero no informaron cuál fue la causa médica de la muerte.

Artículos relacionados Talento internacional Murió uno de los grandes villanos de la televisión; conquistó al público con sus personajes

¿De qué murió Sam Neill, protagonista de ‘Jurassic Park’?

Hasta ahora, la familia de Sam Neill no ha dado a conocer una causa oficial de su fallecimiento. El comunicado se concentró en confirmar la noticia, agradecer al personal médico que lo atendió y pedir respeto por la privacidad de sus seres queridos durante el duelo.

Los familiares también aclararon que el actor estaba libre de cáncer cuando murió. Esta información es importante debido a que Neill había enfrentado durante los últimos años linfoma no Hodgkin.

La noticia sorprendió a sus seguidores porque, meses antes, el actor había comunicado que ya no tenía señales de la enfermedad. En ese momento, habló de los resultados favorables de su tratamiento y de su intención de continuar con sus proyectos personales y profesionales.

Sam Neill, el reconocido acrotr que interpretó al Dr. Alan Grant en la saga Jurassic Park. (Foto de AFP/ANDER GILLENEA)

¿Qué tipo de cáncer tuvo Sam Neill?

En 2023, Sam Neill informó públicamente que había sido diagnosticado con un linfoma angioinmunoblástico de células T en etapa 3. Esta enfermedad es un tipo poco frecuente de linfoma no Hodgkin que afecta el sistema linfático, una parte importante de las defensas del cuerpo.

Artículos relacionados Isabella Ladera Isabella Ladera reveló por qué “casi tira la toalla” en pleno nacimiento de su hijo Koa

El actor comenzó a notar cambios en su salud en 2022, durante la promoción de la película Jurassic World: Dominion. En ese periodo descubrió que tenía varios ganglios inflamados en el cuello, por lo que decidió consultar a especialistas.

¿Quién fue Sam Neill, protagonista de ‘Jurassic Park’?

Su personaje más conocido fue el doctor Alan Grant, protagonista de Jurassic Park, película dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 1993. El actor volvió a interpretar al paleontólogo en Jurassic Park III y en Jurassic World: Dominion.

A lo largo de su trayectoria participó en más de 150 producciones de cine y televisión. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran El piano, Dead Calm, La caza del Octubre Rojo y Hunt for the Wilderpeople.

En televisión también tuvo un papel importante en Peaky Blinders. Allí interpretó al inspector Chester Campbell, un policía enviado a Birmingham para investigar las actividades ilegales de la familia Shelby.