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Isabella Ladera reveló por qué “casi tira la toalla” en pleno nacimiento de su hijo Koa

La creadora de contenido contó detalles inéditos del proceso de nacimiento de su bebé junto a Hugo García.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Isabella Ladera reaccionó a quienes aseguran que las fechas no cuadran de su embarazo
La contundente respuesta de Isabella Ladera sobre las fechas de su embarazo. (Foto: AFP)

Isabella Ladera y Hugo García confirmaron la llegada de su hijo Koa, una noticia que compartieron con sus seguidores a través de redes sociales.

La pareja publicó imágenes del momento del nacimiento y mostró los primeros instantes junto al bebé, quien se convirtió en el nuevo integrante de su familia.

La influenciadora venezolana también decidió contar parte de lo que vivió durante el proceso de parto. En sus historias, explicó que fueron varias horas de contracciones y esfuerzo físico antes de recibir a su hijo. Según relató, aunque fue una experiencia exigente, terminó siendo uno de los momentos más importantes de su vida.

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La llegada de Koa era esperada por los seguidores de la pareja, quienes acompañaron a Isabella durante los meses de embarazo.

Isabella Ladera habló sobre el nacimiento de su segundo hijo
Isabella Ladera respondió si ya nació su segundo hijo. (Foto: AFP)

Con la publicación de las fotografías del nacimiento, la creadora de contenido permitió conocer un momento personal que hasta entonces había mantenido reservado.

¿Cómo fue el nacimiento de Koa, el hijo de Isabella Ladera?

El nacimiento de Koa ocurrió después de un trabajo de parto que se extendió durante 26 horas. Isabella Ladera compartió que las contracciones fueron una parte importante de ese proceso y las describió como una experiencia que la cambió.

A través de sus historias, la influenciadora explicó que hubo un momento en el que pensó en detenerse debido al cansancio. “Casi tiro la toalla”, escribió al recordar la intensidad de las horas previas al nacimiento.

Sin embargo, aseguró que el apoyo y el cariño de las personas que estuvieron cerca de ella fueron fundamentales para continuar. La creadora de contenido señaló que ese acompañamiento le permitió mantenerse firme hasta completar el proceso y conocer finalmente a su bebé.

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¿Qué detalles contó Isabella Ladera sobre el nacimiento de Koa?

Luego del nacimiento, Isabella Ladera habló sobre cómo se encontraba después de la llegada de su hijo. La influenciadora aseguró sentirse agotada, pero también muy feliz por haber cumplido uno de sus mayores deseos.

Isabella Ladera se mostró afectada en sus redes sociales, ¿cuál es la razón?
Isabella Ladera AFP: Ivan Apfel

Koa es el primer hijo de Hugo García y el segundo de Isabella Ladera, quien ya es madre de Mía. Durante el embarazo, la influenciadora compartió con sus seguidores diferentes momentos de esta etapa, desde el anuncio de la gestación hasta los días previos al nacimiento.

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