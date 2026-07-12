El pasado viernes 10 de julio se cumplieron 6 meses del fallecimiento del artista de música popular Yeison Jiménez, quien dejó un gran vacío tras su accidente aéreo en Paipa, Boyacá, pocos segundos después del despegue.

Lina Jiménez, aprovechó sus historias de Instagram para compartir un video inédito de su hermano/ ARCHIVO RCN

Sus familiares, colegas y fanáticos siguen manteniendo vivo su legado y constantemente comparten recuerdos sobre el artista y homenajean su trayectoria artística, el camino que abrió para tantos artistas, su historia de superación, pero sobre todo, el enorme corazón que siempre lo caracterizó.

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¿Cuál fue el mayor sueño profesional de Yeison Jiménez? Esto dijo el cantante antes de fallecer

Hace tan solo unas horas, la hermana del artista de Manzanares, Caldas: Lina Jiménez, aprovechó sus historias de Instagram para compartir un video inédito de su hermano, donde él revelaba cuál era su mayor sueño en la industria musical.

Se trataba de poder hacer música 100% en vivo, porque sentía que era una verdadera hazaña, sobre todo para el género popular, donde consideraba que era un reto mayor porque era interpretar en directo con una banda a su lado y no poner una mera base y cantar.

"La música popular siempre me parece que ha sido como la base de todo colombiano y de toda fiesta, entonces me llamó mucho la atención. Siempre quería tener una agrupación musical en vivo, me llama la atención un artista cuando se para con 8 músicos a ejecutar obras totalmente en vivo. Es mucho más difícil que coger una consola o colocar una pista y hacer efectos", expresó Yeison.

¿Yeison Jiménez logró hacer realidad su mayor sueño musical?

La entrevista la realizó el cantante caldense cuando tenía 23 años de edad y, evidentemente, le estaba hablando a su versión del futuro, quien superó por mucho ese anhelo en su carrera musical.

Yeison partió siendo el artista de música popular más importante de Colombia, logrando hitos que nunca se habían hecho en el género, como hacer un estadio completamente lleno en la capital del país e incluso tenía una segunda fecha casi agotada.

Finalmente, recordamos con respeto que el artista siempre se caracterizó por hacer shows de talla internacional, donde tuvo músicos completamente en vivo creando "obras musicales" en la tarima como él lo soñó en su juventud.

e trataba de poder hacer música 100% en vivo, porque sentía que era una verdadera hazaña/ Archivo RCN