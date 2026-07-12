Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García le compró ropa a su bebé y habló del género, ¿qué será?

Karina García enterneció las redes con las compras para su bebé y emocionó al hablar sobre el sexo.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
¿Karina García reveló el género de su bebé? Esto dijo tras tierna compra de ropa
¿Karina García reveló el género de su bebé? Esto dijo tras tierna compra de ropa/ Archivo RCN

La creadora de contenido Karina García sigue compartiendo detalles en redes sociales sobre su proceso de gestación con su tercer hijo, fruto de su amor con el cantante de música urbana, Kris R.

Karina presumió la compra de un conjunto rosado para su bebé, ¿será niña?
Karina presumió la compra de un conjunto rosado para su bebé, ¿será niña?/ Archivo RCN

Recordemos, que en este momento la también empresaria se encuentra con su pareja e hijos en Málaga, España y desde allí interactúa constantemente con sus millones de seguidores, quienes viven al pendiente del avance de su relación, embarazo y detalles personales.

Artículos relacionados

¿Karina García reveló el género de su bebé? Esto fue lo que dijo tras comprarle ropa

En medio de su paso por reconocidas tiendas de lujo, la paisa quiso presumir las múltiples compras que había hecho para ella y para sus hijos, sin embargo, hubo una que llamó particularmente la atención, ya que era para el bebé que viene en camino y revelaría por fin cuál sería su género.

Se trata de un conjunto en color rosado, por lo que muchos se entusiasmaron y hasta empezaron a asegurar que ya se habría revelado el sexo del bebé y que sería una niña. Karina rápidamente dejó claro que fue una decisión guiada por su intuición, pero que aún no tienen certeza de si será niño o niña.

"La compra más linda de hoy... Le compramos un primer conjunto de este color (café)... pero no sé por qué nos dio por comprar este otro en rosadito. ¿Qué tal esta belleza? ¿Será varón, será mujer?",expresó Karina mediante un video en sus historias de Instagram.

¿Cómo será el parto de Karina García?

En medio de su interacción, la también exparticipante de La casa de los famosos Colombia expresó que no descarta la posibilidad de que su tercer parto sea en agua, que está viendo muchos videos al respecto y que ahora su algoritmo solo le muestra referencias de este tipo de nacimientos.

Cerró diciendo que se orientará muy bien para tomar la decisión y que, por supuesto, lo compartirá con sus millones de seguidores, ya que está muy feliz de que ellos sean parte de una etapa tan feliz en su vida.

Karina rápidamente dejó claro que fue una decisión guiada por su intuición, pero que aún no tienen certeza de si será niño o niña.
Karina rápidamente dejó claro que fue una decisión guiada por su intuición, pero que aún no tienen certeza de si será niño o niña/ ARCHIVO RCN

Artículos relacionados

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Lizcano se despide de ser querido con emotivo mensaje Valentina Lizcano

Valentina Lizcano se despide de un ser querido con emotivo mensaje: “Descansa, amor mío”

Valentina Lizcano se despide de su perrito, recordando su vida juntos y su papel en la familia.

Karola asegura que tendrá trillizos, ¿cómo reaccionó Eidevin López? Talento nacional

Karola asegura que tendrá trillizos y que su mamá ya no la apoya: así reaccionó Eidevin

La creadora de contenido Karola hizo nueva confirmación en su embarazo y sorprendió a Eidevin López y seguidores.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su reencuentro con Tebi Bernal y su desmayo? Alexa Torrex

Alexa Torrex se pronuncia tras reencontrarse con Tebi y desmayarse en discoteca, ¿qué dijo?

Alexa Torrex reapareció en redes sociales tras perscanse médico y encuentro con Tebi Bernal en el lanzamiento de Migajera.

Lo más superlike

Messi protagonizó un cruce con Joao Pinheiro Lionel Messi

Así fue el cruce de palabras entre Messi y el árbitro, “A mí háblame bien”; el momento se hizo viral

Messi protagonizó un cruce con Joao Pinheiro durante Argentina vs Suiza y exigió respeto en pleno partido.

Maluma sufrió percance médico Maluma

Maluma reveló el percance de salud que sufrió por eliminación de Colombia

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"

memes nuevo festivo 13 de julio Viral

Los mejores memes del nuevo festivo 13 de julio en Colombia

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada