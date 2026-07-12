¿Karina García reveló el género de su bebé? Esto dijo tras tierna compra de ropa

La creadora de contenido Karina García sigue compartiendo detalles en redes sociales sobre su proceso de gestación con su tercer hijo, fruto de su amor con el cantante de música urbana, Kris R.

Karina presumió la compra de un conjunto rosado para su bebé, ¿será niña?/ Archivo RCN

Recordemos, que en este momento la también empresaria se encuentra con su pareja e hijos en Málaga, España y desde allí interactúa constantemente con sus millones de seguidores, quienes viven al pendiente del avance de su relación, embarazo y detalles personales.

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¿Karina García reveló el género de su bebé? Esto fue lo que dijo tras comprarle ropa

En medio de su paso por reconocidas tiendas de lujo, la paisa quiso presumir las múltiples compras que había hecho para ella y para sus hijos, sin embargo, hubo una que llamó particularmente la atención, ya que era para el bebé que viene en camino y revelaría por fin cuál sería su género.

Se trata de un conjunto en color rosado, por lo que muchos se entusiasmaron y hasta empezaron a asegurar que ya se habría revelado el sexo del bebé y que sería una niña. Karina rápidamente dejó claro que fue una decisión guiada por su intuición, pero que aún no tienen certeza de si será niño o niña.

"La compra más linda de hoy... Le compramos un primer conjunto de este color (café)... pero no sé por qué nos dio por comprar este otro en rosadito. ¿Qué tal esta belleza? ¿Será varón, será mujer?",expresó Karina mediante un video en sus historias de Instagram.

¿Cómo será el parto de Karina García?

En medio de su interacción, la también exparticipante de La casa de los famosos Colombia expresó que no descarta la posibilidad de que su tercer parto sea en agua, que está viendo muchos videos al respecto y que ahora su algoritmo solo le muestra referencias de este tipo de nacimientos.

Cerró diciendo que se orientará muy bien para tomar la decisión y que, por supuesto, lo compartirá con sus millones de seguidores, ya que está muy feliz de que ellos sean parte de una etapa tan feliz en su vida.

Karina rápidamente dejó claro que fue una decisión guiada por su intuición, pero que aún no tienen certeza de si será niño o niña/ ARCHIVO RCN