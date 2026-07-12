Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Martina 'La Peligrosa' sorprendió con el parecido entre su sobrino y Haaland: "Un vikingo criollo"

La cantante Martina dejó ver el parecido entre su sobrino el el futbolista Haaland y desató reacciones.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
¿El sobrino de Martina 'La Peligrosa' realmente se parece a Haaland?
¿El sobrino de Martina 'La Peligrosa' realmente se parece a Haaland?/ ARCHIVO RCN Y AFP/ Ina Fassbender

l nombre del futbolista noruego Erling Haaland sigue siendo tendencia en redes sociales y medios de comunicación a nivel internacional tras su impecable participación en el Mundial 2026, pero sobre todo, por la personalidad que lo ha llevado a ganarse el corazón incluso de quienes no son fanáticos o conocedores del fútbol.

Daniel Caballero, esposo de la cantante colombiana Martina 'La Peligrosa' quiso confirmar con su esposa por qué las mujeres estaban tan obsesionadas con el noruego
Daniel Caballero, esposo de la cantante colombiana Martina 'La Peligrosa' quiso confirmar con su esposa por qué las mujeres estaban tan obsesionadas con el noruego/ Archivo RCN

Como muestra de ello, está la tendencia global que formaron las mujeres diciendo que el futbolista es la representación de las 'girls' y que todas quieren uno en sus vidas.

Artículos relacionados

¿El sobrino de Martina 'La Peligrosa' realmente se parece a Haaland?

En medio del cariño, Daniel Caballero, esposo de la cantante colombiana Martina 'La Peligrosa' quiso confirmar con su esposa por qué las mujeres estaban tan obsesionadas con el noruego, a lo que ella no tardó en listarle razones, pero hubo una que llamó particularmente la atención.

Se trata del gran parecido que hay entre su sobrino y el deportista, quien, para el descontento de muchos, se quedó por fuera de la semifinal del Mundial tras perder contra Inglaterra.

"Te voy a dar una razón que para mí es muy personal, de por qué me gusta tanto y me cae tan bien Haaland: porque se parece a mi sobrino; o sea, es como que mi sobrino es un vikingo criollo", expresó la cantante, desatando reacciones al respecto.

¿Cuáles fueron las demás razones por las que Martina se declaró fan de Haaland?

La cantante no escatimó en dar su lista. Empezó diciendo que lo primero y lo que más aplaudía es del deportista es su autenticidad, ya que tiene una forma de ser cero posuda como muchos futbolistas. Además, resaltó que sus discursos en muchas ocasiones están llenos de contenido de valor donde habla sobre igualdad.

También resaltó que su cabello y cuerpo eran aspectos a admirar a nivel físico y que eso se complementaba con su innegable talento en la cancha.

Martina asegura que su sobrino es un vikingo criollo
Martina asegura que su sobrino es un vikingo criollo/ Archivo RCN

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Lizcano se despide de ser querido con emotivo mensaje Valentina Lizcano

Valentina Lizcano se despide de un ser querido con emotivo mensaje: “Descansa, amor mío”

Valentina Lizcano se despide de su perrito, recordando su vida juntos y su papel en la familia.

Karola asegura que tendrá trillizos, ¿cómo reaccionó Eidevin López? Talento nacional

Karola asegura que tendrá trillizos y que su mamá ya no la apoya: así reaccionó Eidevin

La creadora de contenido Karola hizo nueva confirmación en su embarazo y sorprendió a Eidevin López y seguidores.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su reencuentro con Tebi Bernal y su desmayo? Alexa Torrex

Alexa Torrex se pronuncia tras reencontrarse con Tebi y desmayarse en discoteca, ¿qué dijo?

Alexa Torrex reapareció en redes sociales tras perscanse médico y encuentro con Tebi Bernal en el lanzamiento de Migajera.

Lo más superlike

Messi protagonizó un cruce con Joao Pinheiro Lionel Messi

Así fue el cruce de palabras entre Messi y el árbitro, “A mí háblame bien”; el momento se hizo viral

Messi protagonizó un cruce con Joao Pinheiro durante Argentina vs Suiza y exigió respeto en pleno partido.

Maluma sufrió percance médico Maluma

Maluma reveló el percance de salud que sufrió por eliminación de Colombia

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"

memes nuevo festivo 13 de julio Viral

Los mejores memes del nuevo festivo 13 de julio en Colombia

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada