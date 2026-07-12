l nombre del futbolista noruego Erling Haaland sigue siendo tendencia en redes sociales y medios de comunicación a nivel internacional tras su impecable participación en el Mundial 2026, pero sobre todo, por la personalidad que lo ha llevado a ganarse el corazón incluso de quienes no son fanáticos o conocedores del fútbol.

Daniel Caballero, esposo de la cantante colombiana Martina 'La Peligrosa' quiso confirmar con su esposa por qué las mujeres estaban tan obsesionadas con el noruego/ Archivo RCN

Como muestra de ello, está la tendencia global que formaron las mujeres diciendo que el futbolista es la representación de las 'girls' y que todas quieren uno en sus vidas.

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¿El sobrino de Martina 'La Peligrosa' realmente se parece a Haaland?

En medio del cariño, Daniel Caballero, esposo de la cantante colombiana Martina 'La Peligrosa' quiso confirmar con su esposa por qué las mujeres estaban tan obsesionadas con el noruego, a lo que ella no tardó en listarle razones, pero hubo una que llamó particularmente la atención.

Se trata del gran parecido que hay entre su sobrino y el deportista, quien, para el descontento de muchos, se quedó por fuera de la semifinal del Mundial tras perder contra Inglaterra.

"Te voy a dar una razón que para mí es muy personal, de por qué me gusta tanto y me cae tan bien Haaland: porque se parece a mi sobrino; o sea, es como que mi sobrino es un vikingo criollo", expresó la cantante, desatando reacciones al respecto.

¿Cuáles fueron las demás razones por las que Martina se declaró fan de Haaland?

La cantante no escatimó en dar su lista. Empezó diciendo que lo primero y lo que más aplaudía es del deportista es su autenticidad, ya que tiene una forma de ser cero posuda como muchos futbolistas. Además, resaltó que sus discursos en muchas ocasiones están llenos de contenido de valor donde habla sobre igualdad.

También resaltó que su cabello y cuerpo eran aspectos a admirar a nivel físico y que eso se complementaba con su innegable talento en la cancha.

Martina asegura que su sobrino es un vikingo criollo/ Archivo RCN