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Jessi Uribe expuso problemas con Paola Jara y ella reaccionó: "No sé qué pasa con ella"

El cantante Jessi Uribe le hizo un reclamo público a su esposa Paola Jara y ella no tardó en reaccionar.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
¿Cuál fue el reclamo que Jessi uribe le hizo a Paola Jara y cuál fue su reacción?
¿Cuál fue el reclamo que Jessi uribe le hizo a Paola Jara y cuál fue su reacción? AFP/ Frazer Harrison

El cantante de música popular Jessi Uribe habilitó en las últimas horas la famosa caja de preguntas en su cuenta oficial de Instagram para interactuar con sus seguidores y muchos de desaprovecharon la oportunidad para indagarle sobre temas bastante personales.

Muchos le insistieron en que revelara si realmente estaban separándose.
Muchos le insistieron en que revelara si realmente estaban separándose./ AFP

Entre las preguntas que más se repetían, estaban las que indagaban sobre su relación con la también cantante del género popular Paola Jara, con quien, según internautas, no estaría atravesando su mejor momento. Tanto así, que muchos le insistieron en que revelara si realmente estaban separándose.

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¿Cuál fue el reclamo que Jessi Uribe le hizo a Paola Jara y cuál fue su reacción?

En medio de la dinámica de preguntas, un internauta preguntó por qué ya no se presumía en redes sociales junto a su pareja como solía hacerlo, dejando claro que, al tenerlos acostumbrados a esa dinámica, es fácil pensar que ahora no están pasando por un buen momento en la relación.

Contrario a lo que muchos esperaban, el cantante no se quedó callado ante las especulaciones y aprovechó para responder y hacerle un reclamo público a su esposa porque es ella quién, según sus palabras, no le gusta subir nada junto a él.

"Bueno, realmente Pao nunca subía cosas conmigo, el que subía cosas era yo. Yo era el intenso, el cansón, ella no sube muchas cosas conmigo, ni le gusta, y yo no sé por qué, no sé qué es lo que pasa", expresó Jessi, tegueando a su pareja.

¿Qué respondió Paola Jara tras el reclamo público de Jessi Uribe?

El video fue viral rápidamente en redes sociales y medios de entretenimiento digital, quienes no tardaron en mencionar de manera reiterada a la artista, quien aprovechó sus historias para responder de manera contundente y breve: "cansono".

Más allá de los rumores, los cantantes dejaron claro que siguen disfrutando de su amor, del crecimiento de sus carreras artísticas y de la nueva faceta como papás. Jessi añadió que no está mal con ella, que el hecho de no subir un post social no significaba que no estuvieran bien y recordó que su esposa también tiene sus compromisos musicales y que por ende, no podían estar juntos todo el tiempo.

Más allá de los rumores, los cantantes dejaron claro que siguen disfrutando de su amor
Más allá de los rumores, los cantantes dejaron claro que siguen disfrutando de su amor/ AFP: Raul ARBOLEDA

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