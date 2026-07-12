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Karola asegura que tendrá trillizos y que su mamá ya no la apoya: así reaccionó Eidevin

La creadora de contenido Karola hizo nueva confirmación en su embarazo y sorprendió a Eidevin López y seguidores.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Karola asegura que tendrá trillizos, ¿cómo reaccionó Eidevin López?
Karola asegura que tendrá trillizos, ¿cómo reaccionó Eidevin López?/ Archivo RCN

La creadora de contenido Karola sigue siendo tendencia en redes sociales y medios de comunicación internacionales al asegurar en medio de su participación en reconocido reality de convivencia que estaba embarazada y que Eidevin López es el papá.

Ahora, aprovechó la simulación de una llamada para confesar que estaría esperando trillizos
Ahora, aprovechó la simulación de una llamada para confesar que estaría esperando trillizos/ Archivo RCN

La costeña lo reveló en medio de una conversación con sus amigos del programa, dejando claro que el cantante aún no sabía nada, pero que ya buscaría la manera de hacerlo.

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Karola asegura que tendrá trillizos, ¿cómo reaccionó Eidevin López?

Las sorpresas no quedaron en el anuncio del presunto embarazo en pleno reality de convivencia. Ahora, la también cantante aprovechó la simulación de una llamada para el padre de su hijo para confesar que estaría esperando trillizos.

El video rápidamente fue viral y el cantante no tardó en reaccionar y fiel a su estilo, le metió humor a la noticia: hizo un clip de humor con un amigo suyo que hacía versos vallenatos al escuchar la supuesta conversación que estaban teniendo.

"Eidevin, escúchame, aquí mi mamá me dijo que me va a echar de la casa porque tú me preñaste y me dejaste aquí encartada. Aparte de eso, tampoco has mandado pa' los teteros... CREO QUE SON TRILLIZOS, por culpa tuya porque tu duraste mucho tiempo sin jopear...", expresó Karola.

Así reaccionó Eidevin al escuchar a Karola decirle que tendrán trillizos

El también actor siguió metiéndole humor a la situación y simuló una llamada donde quiso dedicarle una canción a su pareja y le responde que aún no le ha mandado para los teteros y cosas del bebé, porque hasta ahora son los primeros meses de embarazo. Además, dijo que era muy raro que fueran trillizos porque solo habían estado una vez juntos.

Vale aclarar que todo hizo parte de un video de humor que quiso complementar con una situación que la mujer inició en el reality. Tampoco hay una confirmación oficial de que Karola esté teniendo realmente un proceso de gestación, por lo que puede tratarse solo de generación de contenido para el formato.

Tampoco hay una confirmación oficial de que Karola esté teniendo realmente un proceso de gestación
Tampoco hay una confirmación oficial de que Karola esté teniendo realmente un proceso de gestación/ Archivo RCN

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