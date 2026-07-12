La presentadora Laura Tobón confirmó hace varias semanas que estaba en el proceso de gestación de su segundo bebé, fruto de su amor con su esposo Álvaro Rodríguez, con quien lleva poco más de 12 años de relación.

Hijo de Laura Tobón mostró su faceta más protectora con su mamá y hermanito/ afp: Jason Merritt

Esta vez, el protagonismo se lo llevó su hijo Lucca, quien tuvo una conmovedora reacción al ver a su hermanito mediante una ecografía. Laura no dudó en compartir el video en sus redes sociales.

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¿Cómo reaccionó Lucca, hijo de Laura Tobón durante la ecografía de su hermanito?

Como se puede apreciar en el video, la familia completa estaba en el consultorio médico acompañando a la también modelo en su ecografía. Lucca, se mostró todo el tiempo muy preocupado por la salud de su mamá y le preguntaba constantemente si estaba bien y si su hermanito podía caerse mientras ella estaba acostada en la camilla.

"Cuando entiendes que el amor se multiplica... Pensabas que ya habías conocido el amor más grande de tu vida… hasta que ves a Lucca preparándose para ser hermano mayor", expresó Laura, dejando ver lo amoroso que era su pequeño y lo mucho que la protegía pese a su corta edad.

¿Cómo reaccionaron colegas y seguidores de Laura Tobón ante el tierno gesto de Lucca al ver a su hermanito?

Como es habitual en estos casos, las reacciones no tardaron en llegar. Incluso, reconocidas figuras del medio como Lina Tejeiro expresaron que estaban derretidas de amor con la dulzura de Lucca. La presentadora deportiva Andrea Guerrero también expresó que los ama profundamente y que se emociona por el paso que están dando como familia.

Otros destacaron el instinto protector del nuevo hermano mayor y aseguraron que eso demuestra la increíble formación y ejemplo que ha tenido en casa. Le expresaron a Laura que cuando creían que no podían enamorarse más con sus ocurrencias, llega esta faceta que cuida a su mamá y su hermanito que viene en camino.

Recordemos que Lucca es toda una figura en redes sociales por sus constantes videos donde conquista a millones de fanáticas con sus ocurrencias, inteligencia y amor por las gomitas.

Lucca se llevó múltiples elogios por parte de reconocidas figuras del entretenimiento / AFP: Valery HACHE