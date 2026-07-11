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Camilo Cifuentes confirmó que será papá; sorprendió al revelar el nombre que tendrá su primer hijo

Camilo Cifuentes llamó la atención al revelar detalles de la emoción que siente por la llegada de su primer bebé.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Camilo Cifuentes confirmó que será papá
Camilo Cifuentes enterneció al anunciar que será papá / (Foto de Freepik)

Camilo Cifuentes dejó sorprendidos a sus seguidores al revelar que será papá y compartir detalles de la noticia que marcará una nueva etapa en su vida.

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¿Quién es Camilo Cifuentes y por qué es conocido en redes sociales?

Camilo Cifuentes es un creador de contenido colombiano que ha ganado reconocimiento por las acciones sociales que comparte en plataformas digitales.

Aunque decidió mantener su rostro de manera anónima, su trabajo con comunidades vulnerables y vendedores informales le permitió construir una comunidad de millones de seguidores.

¿Quién es Camilo Cifuentes y por qué es conocido en redes sociales?
Camilo Cifuentes continúa llamando la atención en redes sociales / (Foto de Freepik)

Originario de Manizales, el influenciador se ha destacado por realizar diferentes iniciativas de apoyo a personas que atraviesan dificultades económicas.

Una de sus frases más conocidas es “yo afán no tengo”, expresión que suele acompañar sus publicaciones y que se convirtió en parte de la identidad de su contenido.

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¿Cómo anunció Camilo Cifuentes que será papá?

El creador de contenido sorprendió a sus fans al compartir una publicación en la que confirmó que se convertirá en padre. A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a millones de usuarios, publicó un video acompañado de imágenes de la ecografía de su bebé.

En el mensaje que acompañó la publicación, Camilo Cifuentes expresó la felicidad que siente por esta nueva etapa y aseguró que recibir esta noticia representa uno de los momentos más importantes de su vida.

¿Cómo anunció Camilo Cifuentes que será papá?
Camilo Cifuentes destacó su emoción por convertirse en padre / (Foto de Freepik)

La publicación generó múltiples comentarios de seguidores y amigos, quienes aprovecharon el espacio para felicitarlo y enviarle mensajes relacionados con la llegada de su hijo.

Entre las reacciones, varios internautas destacaron la emoción del creador de contenido por asumir este nuevo rol; sin embargo, algunos también esperaban que aprovechara la noticia para revelar su rostro, algo que no ocurrió.

 

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¿Qué reveló Camilo Cifuentes sobre el nombre y género de su bebé?

Además de confirmar que será papá, Camilo Cifuentes decidió compartir otros detalles sobre la llegada de su hijo. El influenciador reveló que espera un niño y contó que el bebé llevará su mismo nombre: Camilo.

"Tengo la inmensa alegría de anunciar que es un niño y que se llamará Camilo", escribió.

La noticia fue compartida por el creador de contenido como parte del anuncio que realizó en redes sociales, donde explicó la importancia que tiene para él este nuevo capítulo familiar.

Sus seguidores reaccionaron a la publicación con mensajes de felicitación y algunos destacaron la decisión de elegir su mismo nombre para el bebé. Con este anuncio, Cifuentes compartió una nueva faceta de su vida con la comunidad que ha acompañado su trayectoria en internet.

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