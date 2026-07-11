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Manuela Gómez fue captada besándose con un misterioso hombre: ¿quién es?

Manuela Gómez volvió a ser tema de conversación tras demostrar cercanía con un hombre que llamó la atención de los fans.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Manuela Gómez fue captada besándose con un misterioso hombre
Manuela Gómez llamó la atención en redes sociales / (Foto de Cnal RCN)

Manuela Gómez volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que un video la mostrara en un momento que no pasó desapercibido. La grabación despertó preguntas sobre quién sería el hombre que aparece junto a la creadora de contenido.

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¿Quién es la expareja de Manuela Gómez?

La expareja de Manuela Gómez es Juan Pablo Restrepo, conocido en redes sociales como "JP Gringo". El empresario y creador de contenido mantuvo una relación con la influenciadora y juntos tuvieron a su hija Samantha.

Su relación terminó a comienzos de 2025 en medio de rumores sobre una separación. Meses después, Juan Pablo sorprendió al ingresar a La casa de los famosos Colombia durante una dinámica del programa junto a Samantha.

¿Quién es la expareja de Manuela Gómez?
Juan Pablo Restrepo, expareja de Manuela Gómez / (Foto de Canal RCN)

En ese momento le propuso matrimonio a Manuela frente a las cámaras, aunque ella no pudo responder porque las reglas del congelado, actividad en la que estaba, no lo permitían.

Cuando más adelante habló sobre esa visita, Manuela agradeció la oportunidad de ver a su hija y reconoció a Juan Pablo por llevarla y cuidarla. Sin embargo, los internautas interpretaron que sus palabras no reflejaban una intención de retomar la relación.

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¿Qué ha dicho Manuela Gómez sobre tener una nueva pareja?

Después de su separación, Manuela manifestó en varias oportunidades que prefería mantenerse soltera y concentrarse en su tranquilidad y en la crianza de Samantha.

En febrero de 2026, mientras participaba en La casa de los famosos Colombia, Juan Pablo publicó un video en el que aseguró que seguía considerándola la mujer con la que quería compartir su vida.

¿Qué ha dicho Manuela Gómez sobre tener una nueva pareja?
Manuela Gómez revela detalles sobre su vida personal / (Foto de Canal RCN)

Hasta el momento, Gómez no ha confirmado públicamente que haya retomado su relación Restrepo ni ha anunciado que tenga una nueva pareja. Por esa razón, cualquier versión sobre su situación sentimental continúa siendo objeto de especulación entre los seguidores.

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¿Con quién fue vista Manuela Gómez?

El pasado 10 de julio, varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia se reunieron durante el lanzamiento de la canción de Alex Torrex. Al encuentro asistieron figuras como: Sara Uribe, Yuli Ruiz, Tebi Bernal, Marcela Reyes y Manuela Gómez.

Horas después, algunos de los asistentes compartieron videos de la celebración en redes sociales. Uno de los que más comentarios generó fue el publicado por Marcela, ya que mientras se enfocaba bailando, en el fondo apareció Manuela Gómez besándose con hombre.

Aunque la escena llamó la atención de los internautas, hasta ahora no se conoce la identidad del hombre que aparece en el video. Lo que sí han señalado varias personas cercanas al evento es que no se trata de Juan Pablo Restrepo, su expareja.

Por el momento, Manuela Gómez no se ha pronunciado sobre las imágenes ni ha explicado quién es la persona que la acompañaba esa noche, por lo que las especulaciones continúan mientras los seguidores esperan una aclaración de la creadora de contenido.

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