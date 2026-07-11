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Director de Argentina defendió a Colombia previo a su partido contra Suiza en el Mundial 2026

El entrenador de Argentina se pronunció sobre la eliminación de Colombia en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
director de argentina sobre colombia mundial 2026
Técnico de Argentina menciona a Colombia tras ser eliminada/AFP: JUAN MABROMATA/Don MacKinnon

Lionel Scaloni, el director técnico de la Selección Argentina, mencionó a la Selección Colombia luego de que esta fuera eliminada del Mundial 2026 en los octavos de final contra Suiza.

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¿Qué dijo el entrenador de Argentina sobre la eliminación de Colombia en el Mundial 2026?

El entrenador realizó una rueda de prensa previa al partido de los argentinos contra los suizos en cuartos de final del Mundial 2026, donde sorprendió al mencionar a la tricolor hablando del desgaste que tuvieron los cafeteros tras sufrir varios traslados, algo que afortunadamente no han tenido que vivir ellos a ese nivel.

argentina sobre colombia mundial 2026

“El cambio de horario, ir a Miami… Colombia creo que ha sufrido de eso. A lo mejor cuando uno sale a la cancha dice: ‘eso no cuenta’, pero claro que cuenta. Te pasaste viajando y el descanso es fundamental. Yo creo que, en la parte final del Mundial, los partidos deberían jugarse con más días de diferencia. No me voy a cansar de decirlo”, expresó.

Señaló que por suerte ellos no han tenido que viajar tanto, pero resaltó que eso no significa que les hayan ayudado como muchos aseguran, indicando que si hubieran terminado de segundos de grupo les hubiera tocar viajar bastante.

“Colombia algo de esto ha sufrido porque tenemos gente conocida ahí y eso sí que pesa”, agregó.

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¿Qué piensa en entrenador de Argentina de su partido contra Suiza en el Mundial 2026?

El director técnico también resaltó el nivel de Colombia al hablar de Suiza, indicando que reconoce que los suizos son contrincantes fuertes si lograron eliminar a la tricolor.

colombia contra suiza en el mundial 2026

"Va a ser un rival difícil. Por algo llegó hasta esta instancia y eliminó a Colombia, que venía haciendo un trabajo enorme y todos pensábamos que podía estar aquí con nosotros”, concluyó.

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Cabe destacar que, Argentina competirá contra Suiza este sábado 11 de julio a las 8:00 p.m., hora Colombia, el cual podrás disfrutar a través de la pantalla del Canal RCN y no perderte ningún detalle del equipo que logrará pasar a la semifinal de la Copa del Mundo.

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