Lionel Scaloni, el director técnico de la Selección Argentina, mencionó a la Selección Colombia luego de que esta fuera eliminada del Mundial 2026 en los octavos de final contra Suiza.

Artículos relacionados Selección Colombia Recrean en 3D el gol que falló Jáminton Campaz ante Suiza: así se vio desde la perspectiva del jugador

¿Qué dijo el entrenador de Argentina sobre la eliminación de Colombia en el Mundial 2026?

El entrenador realizó una rueda de prensa previa al partido de los argentinos contra los suizos en cuartos de final del Mundial 2026, donde sorprendió al mencionar a la tricolor hablando del desgaste que tuvieron los cafeteros tras sufrir varios traslados, algo que afortunadamente no han tenido que vivir ellos a ese nivel.

“El cambio de horario, ir a Miami… Colombia creo que ha sufrido de eso. A lo mejor cuando uno sale a la cancha dice: ‘eso no cuenta’, pero claro que cuenta. Te pasaste viajando y el descanso es fundamental. Yo creo que, en la parte final del Mundial, los partidos deberían jugarse con más días de diferencia. No me voy a cansar de decirlo”, expresó.

Señaló que por suerte ellos no han tenido que viajar tanto, pero resaltó que eso no significa que les hayan ayudado como muchos aseguran, indicando que si hubieran terminado de segundos de grupo les hubiera tocar viajar bastante.

“Colombia algo de esto ha sufrido porque tenemos gente conocida ahí y eso sí que pesa”, agregó.

Artículos relacionados Viral Nuevo sismo sacudió a Venezuela y provocó evacuaciones: esta fue su magnitud

¿Qué piensa en entrenador de Argentina de su partido contra Suiza en el Mundial 2026?

El director técnico también resaltó el nivel de Colombia al hablar de Suiza, indicando que reconoce que los suizos son contrincantes fuertes si lograron eliminar a la tricolor.

"Va a ser un rival difícil. Por algo llegó hasta esta instancia y eliminó a Colombia, que venía haciendo un trabajo enorme y todos pensábamos que podía estar aquí con nosotros”, concluyó.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata le respondió a Yina Calderón tras arremeter sobre su relación con Juanda Caribe

Cabe destacar que, Argentina competirá contra Suiza este sábado 11 de julio a las 8:00 p.m., hora Colombia, el cual podrás disfrutar a través de la pantalla del Canal RCN y no perderte ningún detalle del equipo que logrará pasar a la semifinal de la Copa del Mundo.