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Cristiano Ronaldo reapareció en romántico plan luego de ser eliminado del Mundial 2026

Así pasa el tiempo Cristiano Ronaldo luego de haber quedado por fuera del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
cristiano ronaldo reaparece tras eliminacion del mundial
Cristiano Ronaldo tras el Mundial 2026/AFP: Cole Burston

El futbolista Cristiano Ronaldo reapareció en redes sociales luego de haber quedado eliminado del Mundial 2026.

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¿Por qué Cristino Ronaldo quedó por fuera del Mundial 2026?

El deportista quedó por fuera de la Copa del Mundo el pasado 6 de julio tras su partido con la Selección de Portugal en octavos de final contra la Selección de España, cuyo resultado fue 1-0, con gol de Mikel Merino.

cristiano ronaldo con georgina rodriguez luego del mundial 2026

El portugués no pudo ocultar su llanto al terminarse el partido luego de que confesara que este iba a ser su último Mundial de fútbol.

Sin embargo, el delantero detalló que no se iba triste, pues dio lo mejor de sí mismo en cada partido y que se siente orgulloso del desempeño que tuvo, pues, aunque no está al nivel de muchos de sus contrincantes actuales, siente que sí está muy bien competitivamente.

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¿Cómo reapareció Cristiano Ronaldo tras el Mundial 2026?

El futbolista reapareció disfrutando de sus vacaciones en compañía de su prometida, la modelo Georgina Rodríguez.

cristiano ronaldo con georgina rodriguez en vacaciones

La argentina fue la encargada de revelar una fotografía a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 75 millones de seguidores.

En la instantánea se dejó ver muy feliz disfrutando del sol con Cristiano Ronaldo, donde a modos selfie ambos posaron a la cámara.

"Papis", escribió Georgina en la descripción de la publicación.


En la imagen no se alcanza a percibir si están en su casa o en algún lugar pasando su descanso y si están o no acompañados por sus hijos.

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Tras su revelación, lograron millones de corazones y miles de comentarios en los que los llenaron de elogios por su belleza y por la gran relación que tienen.

Asimismo, muchos aprovecharon para llenar de halagos al futbolista y destacarle lo mucho que lo querían seguir viendo en el Mundial 2026, el cual se encuentra en la fase de cuartos de final.

La próxima semana se dará la fase de semifinales y el próximo 19 de julio se llevará a cabo el gran final, fecha en la que conoceremos qué Selección será la mejor del mundo.

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