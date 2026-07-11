La inteligencia artificial volvió a sorprender a los aficionados del fútbol con una nueva creación que rápidamente llamó la atención en redes sociales. En esta ocasión, un usuario imaginó cómo se vería la Selección Colombia en una versión femenina.

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¿Cómo luce la Selección Colombia en versión femenina?

El video compartido en Instagram por un usuario identificado como Soy David ha llamado la atención de los seguidores de la Selección Colombia.

Usuario en redes recrea un video con IA mostrando a la Selección Colombia en versión femenina. (Foto: ULISES RUIZ / AFP)

En la publicación, creada con inteligencia artificial, se muestra una versión femenina de algunos jugadores de la Tricolor, quienes aparecen con una apariencia diferente y hasta con nombres adaptados al género femenino.

Allí aparece inicialmente James Rodríguez con el nombre de 'Janis Rodríguez', mientras canta junto al equipo el himno nacional.

Acto seguido, Richard Ríos, luciendo un cabello recogido y crespo y con su característica banda en la nariz.

De igual manera, jugadores como Luis Díaz, Daniel Muñoz, Gustavo Puerta, Camilo Vargas, Cucho Hernández, Santiago Arias, Fernando Quintero, Davinson Sánchez, entre otros. Incluso aparece el director técnico de la tricolor.

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¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la versión femenina de la Selección Colombia?

La versión femenina de la Selección Colombia creada con inteligencia artificial generó todo tipo de comentarios entre los usuarios en redes sociales.

Algunos seguidores tomaron la publicación con humor y destacaron el resultado de la transformación, dejando mensajes como “muy guapas” y enviando apoyo a esta curiosa representación de la Tricolor.

El Director técnico de la Selección Colombia también apareció en el video con su versión femenina. (Foto izquierda: Juan Mabromata / AFP | Foto derecha: Mike Nowak/Getty Images/AFP)

Otros internautas aprovecharon la oportunidad para recordar el buen momento de la Selección Colombia Femenina y resaltaron que el país ya cuenta con un equipo que representa al fútbol femenino.

Además, varios comentarios hicieron bromas sobre la creación, mientras algunos usuarios aseguraron que preferían ver a los jugadores en su versión original.

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¿Qué ha dicho la Selección Colombia de su versión en femenino?

Hasta el momento, la Selección Colombia no se ha pronunciado sobre el video creado con inteligencia artificial que muestra una versión femenina de sus jugadores.

La publicación fue realizada por este usuario en redes sociales y empezó a generar reacciones entre los aficionados durante los primeros días del Mundial 2026.