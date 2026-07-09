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Futbolistas de la Selección Colombia que han pasado por la cocina de MasterChef Celebrity

Tres de las figuras más importantes de la historia de la Tricolor demostraron su habilidad culinaria frente a las cámaras.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Futbolistas en MasterChef Celebrity
Algunos futbolistas colombianos reconocidos han participado en MasterChef Celebrity (Fotos de AFP/Michael Reaves y Canal RCN)

Algunas de las figuras más destacadas en la historia del fútbol colombiano le apostaron a demostrar su habilidad culinaria en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia.

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¿Qué es MasterChef Celebrity?

MasterChef Celebrity es el reality de culinaria más impotante de Colombia. Se ha destacado por ser un formato que incluye a personas reconocidas en el mundo de la farándula, el deporte, la comedia e, incluso, el periodismo en Colombia.

Durante cada temporada, las celebridades compiten entre ellas para poner a prueba sus habilidades gastronómicas, convertirse en el mejor cocinero y llevarse el premio final. El programa es producido y emitido por Canal RCN, es presentado por Claudia Bahamón y cuenta con un jurado integrado por reconocidos chefs, quienes evalúan las preparaciones.

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¿Cuáles jugadores de la Selección Colombia han participado en MasterChef Celebrity?

Normalmente, dentro de los famosos que compiten en MasterChef Celebrity hay deportistas; es por ello que, tres de los futbolistas más reconocidos en la historia de la Selección Colombia han puesto a prueba sus habilidades culinarias en el reality:

  • Óscar Córdoba:

El exarquero participó en la segunda temporada del reality (2019). Se destacó en el fútbol por haber sido campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors y por hacer parte de la Selección Colombia en los años 90.

Óscar Córdoba
Óscar Córdoba estuvo en la segunda temporada de MasterChef Celebrity (Foto de Buen Día, Colombia)
  • René Higuita:

René hizo parte de la séptima temporada (2025). El legendario arquero, recordado por su icónico "escorpión" y por su participación en los Mundiales de 1990 y 1994, fue uno de los participantes más esperados de la edición, aunque terminó siendo el tercer eliminado.

René Higuita
René Higuita en la séptima temporada de MasterChef Celebrity (Foto de Canal RCN)
  • Mario Alberto Yepes:

Mario también hizo parte de la séptima temporada del reality. El excapitán de la Selección Colombia y referente del Mundial de Brasil 2014 se unió al programa como uno de los grandes nombres del deporte nacional, pero posteriormente abandonó la competencia tras ser eliminado.

Mario Alberto Yepes
Mario Alberto Yepes estuvo en la séptima temporada de MasterChef Celebrity (Foto de Canal RCN)

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¿Cuáles deportistas estarán en MasterChef Celebrity 2026?

Hace un par de meses, Canal RCN anunció la octava temporada de MasterChef Celebrity y reveló la lista de famosos que harán parte de la competencia. Aunque entre los participantes solo figura un deportista, su nombre representa uno de los mayores referentes del tenis colombiano.

Se trata de Robert Farah, un extenista profesional colombiano, considerado junto a Juan Sebastián Cabal como uno de los mejores doblistas en la historia del tenis de Colombia; Alcanzó el número 1 del mundo en dobles, conquistó dos títulos de Grand Slam y fue una pieza fundamental en el crecimiento del tenis colombiano a nivel internacional.

Robert Farah
Robert Farah participará en MasterChef Celebrity 2026 (Foto de Canal RCN)

Al talento deportivo de Robert se suman algunas otras disciplinas y referentes de ellas:

  • Actores y actrices: Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Lina Tejeiro, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Marcela Carvajal, Mariana Mozo, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Tuto Patiño, Verónica Orozco y Víctor Tarazona.
  • Presentadores y periodistas: Diana Mina, Julieta Piñeres y Milena López.
  • Comediantes: Iván Marín, Tavo Bernate y Virginia Lizcano.
  • Creadores de contenido: Emiro Navarro, Pautips y Sebastián Villalobos.
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