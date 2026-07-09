Hanny Vizcaíno, actriz de "Pa' Seguirte Queriendo", compartió un emotivo video llorando: ¿qué pasó?
La joven actriz publicó el video y compartió una experiencia personal que tuvo que vivir.
Hanny Vizcaíno es una de las actrices más jóvenes de la industria de la televisión en Colombia. A sus 15 años, se ha destacado por su talento para interpretar papeles de personajes con diversas historias.
Sin duda, su actuación más recordada fue en la exitosa serie de Canal RCN, “Pa’ Quererte”, donde interpretó a Isabel Trujillo, una niña madura y segura que atendría que aprender a convivir con su papá, a quien había acabado de conocer.
Este fue el papel que la dio a conocer en Colombia y la convirtió en una de las actrices infantiles más reconocidas del país. Además, ha participado en algunas otras series y novelas como “Enfermeras”, “Siempre fui yo” y “Última Hora”.
¿Cuál fue el video llorando que compartió Hanny Vizcaíno?
Actualmente, además de la actuación, Hanny ha incursionado en el mundo de la creación de contenido en redes sociales, donde se dedica a compartir videos de moda, maquillaje y estilo de vida; además, hace poco reveló el rostro de su actual novio, lo cual la llevó a crear contenido sobre parejas.
Hace un par de horas la joven compartió a través de sus historias de Instagram un video de ella llorando, lo cual preocupó a muchos de sus seguidores. Sin embargo, notaron que se trataba de un video grabado hace algunos años.
El texto que acompañaba al video aclaro de qué se trataba: fue una experiencia que tuvo que vivir Hanny hace algunos años cuando tenía la ilusión de conocer al elenco de la serie argentina “Soy Luna”, pero no lo logró.
En el video se nota que ella estaba llorando desconsoladamente por no haber podido cumplir su sueño:
Esta soy yo hace unos ayeres llorando porque no alcancé a conocer de cerca al elenco de Soy Luna
¿Hanny Vizcaíno hará parte de Pa’ Seguirte Queriendo?
Hace un par de meses, Canal RCN anunció que su exitosa y querida serie “Pa’ Quererte” tendrá segunda temporada: “Pa’ Seguirte Queriendo”. En ella se abordarán temas cotidianos de las relaciones amorosas y familiares.
Se ha generado una gran expectativa en la producción, ya que el elenco se mantendrá en su mayoría con actuaciones de reconocidos, actores como, por supuesto, Hanny Vizcaíno, Sebastián Martínez, Juliette Pardau, Laura de León, Juancho Arango, entre muchos otros.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike