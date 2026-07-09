Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hanny Vizcaíno, actriz de "Pa' Seguirte Queriendo", compartió un emotivo video llorando: ¿qué pasó?

La joven actriz publicó el video y compartió una experiencia personal que tuvo que vivir.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Hanny Vizcaíno, actriz de Pa´Seguirte Queriendo
Hanny Vizcaíno compartió un emotivo video personal (Foto de Canal RCN y Freepik)

Hanny Vizcaíno es una de las actrices más jóvenes de la industria de la televisión en Colombia. A sus 15 años, se ha destacado por su talento para interpretar papeles de personajes con diversas historias.

Sin duda, su actuación más recordada fue en la exitosa serie de Canal RCN, “Pa’ Quererte”, donde interpretó a Isabel Trujillo, una niña madura y segura que atendría que aprender a convivir con su papá, a quien había acabado de conocer.

Actriz Hanny Vizcaíno
Hanny Vizcaíno, protagonista de la serie "Pa´Quererte" (Foto de Canal RCN)

Este fue el papel que la dio a conocer en Colombia y la convirtió en una de las actrices infantiles más reconocidas del país. Además, ha participado en algunas otras series y novelas como “Enfermeras”, “Siempre fui yo” y “Última Hora”.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video llorando que compartió Hanny Vizcaíno?

Actualmente, además de la actuación, Hanny ha incursionado en el mundo de la creación de contenido en redes sociales, donde se dedica a compartir videos de moda, maquillaje y estilo de vida; además, hace poco reveló el rostro de su actual novio, lo cual la llevó a crear contenido sobre parejas.

Hace un par de horas la joven compartió a través de sus historias de Instagram un video de ella llorando, lo cual preocupó a muchos de sus seguidores. Sin embargo, notaron que se trataba de un video grabado hace algunos años.

El texto que acompañaba al video aclaro de qué se trataba: fue una experiencia que tuvo que vivir Hanny hace algunos años cuando tenía la ilusión de conocer al elenco de la serie argentina “Soy Luna”, pero no lo logró.

En el video se nota que ella estaba llorando desconsoladamente por no haber podido cumplir su sueño:

Esta soy yo hace unos ayeres llorando porque no alcancé a conocer de cerca al elenco de Soy Luna

Artículos relacionados

¿Hanny Vizcaíno hará parte de Pa’ Seguirte Queriendo?

Hace un par de meses, Canal RCN anunció que su exitosa y querida serie “Pa’ Quererte” tendrá segunda temporada: “Pa’ Seguirte Queriendo”. En ella se abordarán temas cotidianos de las relaciones amorosas y familiares.

Se ha generado una gran expectativa en la producción, ya que el elenco se mantendrá en su mayoría con actuaciones de reconocidos, actores como, por supuesto, Hanny Vizcaíno, Sebastián Martínez, Juliette Pardau, Laura de León, Juancho Arango, entre muchos otros.

Hanny Vizcaíno, Sebastián Martínez y Juliette Pardau
Elenco de Pa´ Seguirte Queriendo (Foto de Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jenny López hizo curiosa confesión sobre su matrimonio con Jhonny Rivera: ¿ha sentido celos? Jhonny Rivera

Jenny López hizo curiosa confesión sobre su matrimonio con Jhonny Rivera: ¿ha sentido celos?

Jenny López desata opiniones en redes tras una curiosa confesión que hizo sobre su matrimonio con Jhonny Rivera.

Luisa Fernanda W mostró cómo disfruta sus vacaciones junto a Máximo y Domenic en Orlando. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W enterneció al mostrar un momento con sus hijos durante sus vacaciones

Luisa Fernanda W compartió el tierno momento que vivió con sus hijos durante sus vacaciones.

Karol Samantha felicitó a Epa Colombia por su cumpleaños con un emotivo mensaje. Epa Colombia

Karol Samantha rompió el silencio sobre situación de Epa Colombia: “el corazón llora…”

Karol Samantha compartió contundente mensaje en sus redes sociales tras la situación de Epa Colombia.

Lo más superlike

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién? Talento internacional

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién?

El mundo de la música está de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido cantante por quebrantos de salud.

Mbappé rompió el silencio tras la polémica y así celebró el paso de Francia a semifinales Mundial de fútbol

Mbappé reapareció tras la polémica del penal y este fue el mensaje que compartió tras clasificar

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido