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Así vivieron algunos participantes de MasterChef Celebrity 2026 la eliminación de Colombia del Mundial

Los famosos no ocultaron su frustración y compartieron cómo vivieron el marcador del partido y las reacciones que este les provocó.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Participantes de MasterChef Celebrity 2026
Así reaccionaron algunos famosos de MasterChef Celebrity 2026 a la eliminación de Colombia (Fotos de Canal RCN Y AFP/David Ramos)

Algunos de los participantes de la octava temporada de MasterChef Celebrity reaccionaron ante la reciente eliminación de Colombia del Mundial 2026 y los videos que compartieron fueron virales en redes sociales.

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¿Cómo fue la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

El pasado 07 de julio, millones de colombianos se decepcionaron y desilusionaron con la idea de que Colombia fuera el ganador de la Copa del Mundo 2026; pues, quedó eliminado del torneo tras caer 4 – 3 en la tanda de penaltis ante la Selección de Fútbol de Suiza.

La Selección Colombia perdió ante Suiza
Colombia fue eliminado del Mundial 2026 (Foto de AFP/ Don MacKinnon)

El equipo Tricolor fue superior durante varios momentos del partido; sin embargo, no lograron ninguna definición clara por la que el marcador general del partido terminó en un 0-0 y la clasificación se definió desde el punto penal, donde Dávinson Sánchez y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández no lograron anotar goles.

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¿Cómo fue la reacción de los participantes de de MasterChef Celebrity?

Varios de los participantes confirmados de MasterChef Celebrity 2026, reality que llegará pronto a las pantallas de Canal RCN, reaccionaron ante la eliminación del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

La mayoría de los famosos se mostraron muy tristes y decepcionados, aunque algunos otros prefirieron darle las gracias a la Selección Colombia por haberlos hecho ilusionar con el fútbol y haberlos hecho vivir la pasión de ese deporte.

A pesar de que no todos compartieron sus reacciones, hubo algunos otros que sí lo hicieron. Entre ellos se encuentran Sebastian Villalobos, Sebastián Vega, Pautips, Tuto Patiño, Julieta Piñares y Mariana Mozo.

Los internautas aún siguen esperando el resto de reacciones, y más, de aquellos que se encontraban en los países anfitriones comprometidos asistiendo a todos los estadios para apoyar a la Tricolor.

Participantes de MasterChef Celebrity 2026
Sebastián Villalobos, Tuto Patiño y Mariana Mozo, participantes de MasterChef Celebrity 2026 (Fotos de Canal RCN)

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¿Quiénes son el resto de participantes de de MasterChef Celebrity 2026?

Hace un par de meses, Canal RCN reveló quiénes serían los participantes de la octava temporada del reality de cocina más famoso de Colombia.

Varios de los nombres anunciados despertaron el entusiasmo del público, que ahora espera con expectativa ver a sus favoritos competir por el título. Los nombres que se conocen son:

  • Actores y actrices: Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Lina Tejeiro, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Marcela Carvajal, Mariana Mozo, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Tuto Patiño, Verónica Orozco y Víctor Tarazona.
  • Presentadores y periodistas: Diana Mina, Julieta Piñeres y Milena López.
  • Comediantes: Iván Marín, Tavo Bernate y Virginia Lizcano.
  • Creadores de contenido: Emiro Navarro, Pautips y Sebastián Villalobos.
  • Deportistas: Robert Farah
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