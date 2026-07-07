El Bayern München sorprendió con un mensaje de apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026

El reconocido equipo alemán, FC Bayern München, sorprendió a sus hinchas al enviar un conmovedor mensaje de apoyo a la Selección Colombia en el Mundial.

¿Por qué el FC Bayern München apoya a Colombia en el Mundial?

El FC Bayern München se ha consolidado como uno de los clubes de fútbol más importantes y exitosos de la historia debido a que cuenta con: 35 títulos de Bundesliga, 20 copas de Alemania, 6 ligas de campeones de la UEFA, dos Mundiales de Club en la FIFA, 2 copas intercontinentales y 2 supercopas de la UEFA.

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Por el equipo han pasado cientos de jugadores con el sueño de pertenecer al reconocido club; algunos de ellos han sido Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Oliver Kahn, Philipp Lahm y muchos más. El Bayern ha seguido siendo protagonista en Alemania y Europa, caracterizándose por tener unos de las plantillas más competitivas y rendidoras del continente.

Actualmente, uno de los jugadores que más ha destacado con su participación en el Bayern es el colombiano Luis Díaz, desde mitades del 2025. “Lucho” logró conquistar la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Franz Beckenbauer Supercup, terminando su primera temporada con 26 goles y 8 asistencias en 51 partidos oficiales.

Luis Díaz es uno de los jugadores más importantes del Bayern München (Foto de AFP/ Ina Fassbender)

Es debido a ello que, en sus redes sociales, el FC Bayern München publica constantemente cosas acerca de Luis Díaz y lo que representa para el equipo.

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¿Cuál fue el mensaje que envió el FC Bayern München a la Selección Colombia?

A través de su cuenta oficial de X, el FC Bayern München publicó, hace algunas horas, un video en el que se puede observar a Luis Díaz con la camiseta del club, pero la bandera de Colombia en su cintura. En esa ocasión, el colombiano se encontraba bailando eufóricamente una canción mientras se quitaba algunas pertenencias en el camerino.

Además, la publicación estuvo acompañada de un emotivo y amistoso mensaje de apoyo a la Selección donde juega Luis Díaz: Colombia.

¡Todo lo mejor para el partido de la Copa Mundial de esta noche, Lucho!

Los hinchas colombianos no dudaron en comentar algunas palabras de agradecimiento y apoyo a este tipo de contenido.

¡¡Por eso te quiero tanto Bayern!!