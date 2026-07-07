Cintia Cossio reaccionó a la eliminación de Colombia y su gesto se volvió viral, ¿qué hizo?

Cintia Cossio volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026.

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¿Qué hizo Cintia Cossio tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

La creadora de contenido, que acompañó a la Tricolor en varios de sus partidos durante la Copa del Mundo, fue captada en las tribunas del BC Place Stadium de Vancouver, Canadá, reaccionando al resultado que dejó por fuera al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

El encuentro frente a Suiza se definió desde el punto penal después de un partido muy disputado que terminó empatado durante los 120 minutos.

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En la tanda, el conjunto suizo se impuso 4-3 y aseguró su clasificación a la siguiente ronda, mientras Colombia puso fin a su participación en el Mundial.

¿Qué hizo Cintia Cossio? Su reacción tras la eliminación de Colombia generó todo tipo de comentarios. (Foto: Canal RCN)

La influencer paisa desde las tribunas junto a su hermano, Yeferson Cossio apoyaron sin duda a la Selección Colombia.

Después de la definición por penales y de confirmarse la eliminación del equipo colombiano, Cintia fue captada en el estadio y dividió opiniones tras gesto que tuvo se volvió viral.

En la imagen que circula en redes sociales se observa a la creadora de contenido quitándose de inmediato la camiseta de la Selección Colombia y visiblemente molesta.

¿Qué le dijeron a Cintia Cossio tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

Por su parte Yeferson Cossio aparece sosteniendo la camiseta amarilla frente a ella y dándole la espalda a la cancha de juego.

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Sin duda la imagen que está en redes sociales y ha sido compartida en cuentas de entretenimiento y chismes los comentarios no se hicieron esperar.

Algunos usuarios cuestionaron su reacción y aseguraron que el gesto es una falta de apoyo hacia la Selección Colombia después del esfuerzo realizado durante todo el Mundial.

Otros, por el contrario, defendieron a Cintia Cossio y afirmaron que su reacción reflejaba la frustración e impotencia que sintieron muchos hinchas tras la eliminación de la Tricolor.

“Que más se le puede pedir a una levantada. Yo sí estoy orgullosa de ser colombiana” o “Normal, yo también me la quité, que calor”, fueron alguno de los comentarios.