Jhonny Rivera habría sido "la sal" tras la derrota de Colombia, esta es la razón

El reciente partido que dejó a Colombia por fuera del sueño mundialista y de los cuartos de final, ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, pues hinchas y varias figuras del entretenimiento han dejado en evidencia el dolor que dejó la eliminación tras un complicado partido frente a Suiza.

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¿Por qué Jhonny Rivera fue "la sal" de la Selección Colombia tras su eliminación de Mundial 2026?

Una de ellas fue Jhonny Rivera, quien a través de su cuenta de Instagram no dudó en pronunciarse ante la derrota de Colombia, dejando en evidencia su tristeza por ser testigo de un encuentro que terminó dejando a 'La Tricolor' por fuera de la Copa.

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"Qué vaina hombre, muy triste, muy muy triste, pero bueno eso es el fútbol", fueron las palabras del reconocido cantante de música popular, quien se mostró en compañía de su hijo, el también cantante Andy Rivera.

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Por su parte, Andy, también intervino en el video para asegurar que, tanto él como su papá fueron "la sal" que hizo que Colombia perdiera el compromiso contra Suiza, "Yo no vuelvo a venir",mencionó, insistiendo en que fue culpa de ellos.

¿Cómo reaccionó Jhonny Rivera y Andy Rivera tras la derrota de Colombia frente a Suiza?

Así mismo, Andy agregó que, seguramente, si hubiesen visto el partido desde la casa les habría ido mejor que incluso, viéndolo en vivo y en directo desde el estadio en la ciudad de Vancouver.

La Selección Colombia se despide del Mundial. (Foto de AFP/ Carl Recine)

Por su parte, Jhonny, que era el que se veía más afectado por el sinsabor que deja la derrota, reiteró su tristeza con las siguientes palabras: "quedamos mas aburridos, ahí está brinquen y brinquen".

Colombia, se despidió en los octavos de final luego de enfrentar a un rival que no fue nada fácil, pues a los largo de los 90 minutos y el tiempo complementario, ninguno logró anotar gol a su favor, situación que los llevó a definir el triunfo en los cobros de penaltis y en donde finalmente Suiza venció al país cafetero con una ventaja de dos goles.

Jhonny Rivera se mostró tras la derrota de la Selección Colombia. Foto: Canal RCN

Por ahora, millones de fans elogian la participación del combinado nacional, quienes una vez más hicieron vibrar y soñar a muchos con la idea de llegar lejos en una Copa del Mundo.