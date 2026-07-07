En medio de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 tras la derrota con Suiza en los penaltis, la cantante barranquillera Shakira se pronunció al respecto en sus redes sociales, desatando una ola de reacciones al respecto.

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¿Cuál fue el mensaje que dejó Shakira en sus redes sociales tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026?

Cabe destacar que Shakira se ha destacado no solo por ser una de las cantantes más influyentes del mundo, sino también, por su reciente pronunciamiento tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Por esta razón, Shakira compartió a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 99 millones de seguidores, unas contundentes palabras tras la eliminación de la tricolor, expresando las siguientes palabras:

Este mensaje le dejó Shakira a los futbolistas de la Selección Colombia. | AFP: Carl De Souza

“Mi Selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos”, agregó Shakira.

¿Qué dijo Shakira tras las lágrimas de James Rodríguez y la hinchada colombiana por la eliminación del equipo?

Desde luego, James Rodríguez ha desatado múltiples opiniones en las redes sociales no solo por ser el capitán de la Selección Colombia, sino también, por quebrarse en llanto cuando finalizó el partido.

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Así también, otros futbolistas como Luis Díaz, otros futbolistas y la hinchada colombiana, generó una gran variedad de opiniones al derramar varias lágrimas al ver que la tricolor estuvo cerca de llegar a cuartos de final.

¿Cuál fue el mensaje que le dejó Shakira a Luis Díaz? | AFP: AFP: Carl De Souza

Con base en esto, Shakira expresó que a pesar de las lágrimas que se derramaron en la cancha, lo más importante fue el indispensable trabajo que los jugadores realizaron a lo largo del Mundial 2026: