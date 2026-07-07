La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026 durante la última etapa de los penaltis tras los dos goles fallados, los cuales generaron un gran vacío al despedirse del torneo deportivo.

Posteriormente, una gran variedad de internautas desató una gran variedad de opiniones las redes sociales al ver que Colombia estuvo cerca de clasificar a los cuartos de final, pero quedó eliminado.

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¿Cómo reaccionaron los internautas por los penaltis fallados de la tricolor?

Cabe destacar que uno de los partidos más importantes que se han llevado a cabo en el Mundial 2026, fue el de la Selección Colombia y Suiza en los octavos de final.

Así reaccionaron los internautas tras la eliminación de la tricolor. | AFP: Alex Grimm

Sin embargo, la tricolor fue eliminada por dos penales fallados en la tanda de cinco, pues Suiza tomó ventaja y se clasificó para los cuartos de final en el Mundial 2026.

Por esta razón, los internautas han generado una ola de comentarios a través de las distintas plataformas digitales al ver que la tricolor estuvo cerca de clasificar, pero fue eliminada.

¿Cuál fue la reacción de Luis Díaz y James Rodríguez tras la eliminación de la tricolor en el Mundial?

En medio de la eliminación de la Selección Colombia, una de las reacciones que más comentarios desató por parte de los internautas fue la de James Rodríguez y Luis Díaz.

Una de las fotografías que más se han circulado en las redes sociales, fue la de James Rodríguez y Luis Díaz, quienes se quebraron en llanto tras despedirse del Mundial 2026.

Esta fue la reacción de James tras la eliminación de Colombia. | AFP: Melo Moreira

Con base en esto, la hinchada colombiana ha generado diversos comentarios al ver que la tricolor estuvo cerca de clasificar a los cuartos de final y se despidió con nostálgicas palabras.

Mientras que la tricolor se llenó de nostalgia al ver que quedó fuera del Mundial 2026, los futbolistas de Suiza celebraron su triunfo al ver que tuvieron un buen desempeño durante los penaltis.

Entre tanto, la Selección de Suiza se enfrentará próximamente con el equipo de Argentina al obtener el triunfo en los anteriores partidos.

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