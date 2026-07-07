En las últimas horas, el nombre de Luis Díaz se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras la eliminación de la Selección Colombia al perder con Suiza en la tanda de penaltis.

Por su parte, Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, ha acaparado una gran variedad de reacciones en las distintas plataformas digitales por reaparecer en sus redes luego de la despedida de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

¿Cuál fue la reciente publicación con la que Gera Ponce reapareció en sus redes?

Una de las personas más importantes en la vida de Luis Díaz es Gera Ponce, su esposa y la madre de sus hijos, quien recientemente generó una gran variedad de opiniones por su última publicación en sus redes.

La reciente publicación que compartió Gera en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 888 mil seguidores, en la que tuvo la oportunidad de asistir al estadio al apoyar a la Selección Colombia.

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En la descripción de la publicación, Gera tuvo la oportunidad de expresarle toda su admiración no solo a Luis Díaz, sino también, a toda la tricolor por su gran desempeño dentro de la cancha.

Con base en estas publicaciones, los internautas se han sorprendido al ver que Gera Ponce le brindó todo su apoyo a Luis Díaz, quien tuvo un gran desempeño con la Selección Colombia.

Este mensaje dejó Gera Ponce en sus redes. | AFP: Robert Cianflone

¿Cuál es la viral reacción de Luis Díaz que se ha convertido en tendencia tras la eliminación del Mundial 2026?

En medio de la reciente eliminación de la Selección Colombia, una gran variedad de internautas ha desatado todo tipo de reacciones tras la viral reacción de Luis Díaz.

Cuando finalizó el partido, Luis Díaz se quebró en llanto al ver que la tricolor quedó eliminada tras dos penaltis fallidos cuando terminó el partido.

Así lloró Luis Díaz tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026. | AFP: Ulises Ruíz

Así también, Luis Díaz le dio todo su apoyo a James Rodríguez, quien también derramó lágrimas por la derrota de la Selección Colombia.

Por su parte, la cantante Shakira le envió todo su apoyo a los futbolistas de la Selección Colombia, en especial a Luis Díaz, quien dejó un importante legado en el Mundial 2026.