Jhon Arias lanzó contundente mensaje tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026, ¿qué dijo?

El volante de la Selección Colombia, Jhon Arias, se apoderó de las tendencias en Colombia tras la eliminación de la Tricolor frente a Suiza en la tanda de penales del Mundial 2026.

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¿Cómo fue el partido de Jhon Arias ante Suiza en el Mundial 2026?

El partido, disputado en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá, terminó definiéndose desde el punto penal luego de que ambas selecciones igualaran durante los 120 minutos.

En la tanda, Suiza se impuso 4-3 y aseguró su clasificación a la siguiente ronda, mientras Colombia puso fin a su participación en la Copa del Mundo.

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Jhon Arias volvió a tener minutos con la Selección Colombia en un compromiso difícil y fue uno de los jugadores que más intervino durante el encuentro frente al conjunto suizo.

La reacción de Jhon Arias tras la eliminación de Colombia. (Foto: AFP)

A lo largo del partido, el volante participó en varias jugadas, buscó generar opciones para la Tricolor intentando romper el empate.

El compromiso se mantuvo parejo durante los 90 minutos y se extendió hasta el tiempo suplementario. Ninguno de los dos equipos logró anotar, por lo que el resultado final se definió desde el punto penal.

Tras la definición, varios futbolistas colombianos permanecieron sobre el terreno de juego visiblemente afectados por la eliminación, y otros atendieron a los medios de comunicación tras lo ocurrido.

¿Qué dijo Jhon Arias tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

Después del partido, Jhon Arias habló y compartió un mensaje sobre el momento que vive la Selección Colombia tras despedirse del Mundial 2026.

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"Algo nos faltó. Nos vamos precipitadamente de la Copa, nos vamos en los octavos. Yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la Selección. Ya está bueno de quedarnos siempre en la puerta, de no llegar hasta el último día".

La reacción de Jhon Arias tras la eliminación de Colombia. (Foto: AFP)

Las palabras del volante que también juega en el Palmeiras de Brasil generaron revuelo en redes pues muchos aseguraron que no es la primera vez que pasa esta situación con la Selección Colombia.

Jhon Arias fue uno de los jugadores que más destacó durante en encuentro y fue su primera participación en un Mundial.