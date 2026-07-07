Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Jhon Arias lanzó contundente mensaje tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026, ¿qué dijo?

Jhon Arias reaccionó con un contundente mensaje tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mensaje que compartió Jhon Arias tras la despedida de Colombia del Mundial 2026.
La reacción de Jhon Arias tras la eliminación de Colombia. (Foto: AFP)

El volante de la Selección Colombia, Jhon Arias, se apoderó de las tendencias en Colombia tras la eliminación de la Tricolor frente a Suiza en la tanda de penales del Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el partido de Jhon Arias ante Suiza en el Mundial 2026?

El partido, disputado en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá, terminó definiéndose desde el punto penal luego de que ambas selecciones igualaran durante los 120 minutos.

En la tanda, Suiza se impuso 4-3 y aseguró su clasificación a la siguiente ronda, mientras Colombia puso fin a su participación en la Copa del Mundo.

Artículos relacionados

Jhon Arias volvió a tener minutos con la Selección Colombia en un compromiso difícil y fue uno de los jugadores que más intervino durante el encuentro frente al conjunto suizo.

Mensaje que compartió Jhon Arias tras la despedida de Colombia del Mundial 2026.
La reacción de Jhon Arias tras la eliminación de Colombia. (Foto: AFP)

A lo largo del partido, el volante participó en varias jugadas, buscó generar opciones para la Tricolor intentando romper el empate.

El compromiso se mantuvo parejo durante los 90 minutos y se extendió hasta el tiempo suplementario. Ninguno de los dos equipos logró anotar, por lo que el resultado final se definió desde el punto penal.

Tras la definición, varios futbolistas colombianos permanecieron sobre el terreno de juego visiblemente afectados por la eliminación, y otros atendieron a los medios de comunicación tras lo ocurrido.

¿Qué dijo Jhon Arias tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

Después del partido, Jhon Arias habló y compartió un mensaje sobre el momento que vive la Selección Colombia tras despedirse del Mundial 2026.

Artículos relacionados

"Algo nos faltó. Nos vamos precipitadamente de la Copa, nos vamos en los octavos. Yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la Selección. Ya está bueno de quedarnos siempre en la puerta, de no llegar hasta el último día".

Mensaje que compartió Jhon Arias tras la despedida de Colombia del Mundial 2026.
La reacción de Jhon Arias tras la eliminación de Colombia. (Foto: AFP)

Las palabras del volante que también juega en el Palmeiras de Brasil generaron revuelo en redes pues muchos aseguraron que no es la primera vez que pasa esta situación con la Selección Colombia.

Jhon Arias fue uno de los jugadores que más destacó durante en encuentro y fue su primera participación en un Mundial.

"Con mucho dolor por el Mundial que veníamos haciendo, pero el fútbol es así".

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Selección Colombia en el Mundial 2026 Selección Colombia

Esta es la emotiva tradición de la Selección Colombia después de cada partido: ¿les da suerte?

Un detalle que la Selección Colombia ha repetido a lo largo del Mundial de 2026 no pasó desapercibido entre los internautas.

Juan Fernando Quitero se pronunció tras la derrota de Colombia con Suiza: ¿qué dijo? Selección Colombia

Juan Fernando Quintero se pronunció tras la derrota de Colombia con Suiza: ¿qué dijo?

El futbolista reveló en una entrevista, lo afectado que está el equipo tras la derrota de Colombia y ser eliminado del Mundial 2026.

Foto de Salomé Rodríguez llorando se hace viral por la derrota de Colombia: ¿aparece James? James Rodríguez

Foto de Salomé Rodríguez llorando se hace viral por la derrota de Colombia: ¿aparece James?

Salió a la luz una fotografía de la hija de James Rodríguez, quebrada en llanto por la despedida de Colombia en el Mundial 2026.

Lo más superlike

Cintia Cossio - eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 Cintia Cossio

Cintia Cossio reaccionó a la eliminación de Colombia y su gesto se volvió viral, ¿qué hizo?

El gesto de Cintia Cossio en el estadio de Vancouver tras la eliminación de Colombia se volvió viral.

El video de Blessd antes del Colombia vs. Suiza desató una ola de críticas tras la eliminación. Blessd

Blessd mostró sus carros de la Selección Colombia y terminó recibiendo duras críticas tras la derrota

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?