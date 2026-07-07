En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha desatado una ola de comentarios a través de las distintas plataformas por la derrota de la Selección Colombia con Suiza y ser eliminada del Mundial 2026.

Por su parte, Juan Fernando Quintero se pronunció al respecto por la eliminación del equipo, dejando un contundente mensaje en una entrevista con Deportes RCN.

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¿Cuál fue el mensaje que compartió Juan Fernando Quintero tras la derrota de Colombia?

¿Qué mensaje dejó Juan Fernando Quintero por la derrota de Colombia? | AFP: Raúl Arboleda

Una de las figuras más destacadas de la Selección Colombia fue Juan Fernado Quintero, quien es mediocampista y se pronunció en las últimas horas ante la derrota de la tricolor.

En una reciente entrevista compartida por parte de Deportes RCN en su cuenta oficial de Instagram, Juan Fernando Quintero tuvo la oportunidad de expresar lo que sentía y, también, se mostró afectado al ver que la tricolor llegó a octavos de final en el Mundial 2026, expresando las siguientes palabras:

“Es difícil la eliminación, hacer un análisis es demasiado difícil. Ahora nos vamos muy tristes, pero ese es el fútbol, creo que es el mundial y bueno, es así”, agregó Juan Fernando Quintero.

Así también, Juan Fernando Quintero aprovechó la oportunidad de manifestarle todo su agradecimiento a la hinchada colombiana, en especial, por todo lo que hizo en la cancha:

“Fue un partido cerrado en la Selección Colombia, quizá si hubiéramos concretado en estos partidos tan difíciles, hubiéramos podido clasificar”, añadió.

¿Cuál fue la razón por la que la Selección Colombia fue eliminada del Mundial 2026?

Este martes 7 de julio, la tricolor llevó a cabo uno de sus partidos más importantes, pues se enfrentó con el equipo de Suiza en los octavos de final.

Esta fue la razón por la que Colombia fue eliminada del Mundial 2026. | AFP: Juan Mabromata

Por su parte, la tricolor fue eliminada durante la tanda de penaltis a causa de perder con el equipo de Suiza por dos penaltis fallidos.

De este modo, la Selección de Suiza se enfrentará con la Selección de Argentina y ambos equipos harán lo posible por obtener el triunfo para seguir avanzando en el Mundial 2026.